Βόλος: Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος… για 8η φορά

Όχι μια, όχι δύο, όχι τρεις αλλά οκτώ φορές έχει βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ένας 49χρονος από τον Βόλο, ο οποίος συνελήφθη για ακόμη μια φορά με την ίδια κατηγορία.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κροκίου και Αλμυρού στον Βόλο, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον οδηγό για έλεγχο, όμως εκείνος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Λίγη ώρα αργότερα δέχθηκε και η μέτρηση έδειξε 1,10, όταν το όριο είναι 0,50 mg/l στο αίμα ή 0,25 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα.

Σύμφωνα με το gegonota.news στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο πατέρας του κατηγορουμένου κατέθεσε ότι ο γιος του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και συχνά οδηγεί μεθυσμένος. Όπως είπε, οι γονείς του τον συντηρούν οικονομικά, μένει μαζί τους και προσπαθούν να τον αποτρέπουν από το να παίρνει το αυτοκίνητο, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Τόνισε ακόμη ότι λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και έχει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Ο ίδιος ο 49χρονος παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι έκανε λάθος που αρνήθηκε το αλκοτέστ, υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναπιάσει τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ και ισχυρίστηκε πως θα απευθυνθεί σε δομή απεξάρτησης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με έκτιση των δύο μηνών και αναστολή του υπολοίπου επί τριετίας, καθώς και χρηματική ποινή 1.200 ευρώ, με την έφεση που άσκησε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ως παρεπόμενη ποινή, επιβλήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός του για τέσσερις μήνες.

