Ο Μπιλ Γκέιτς ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά τον Επστάιν

Ο Μπιλ Γκέιτς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, εμφανίζεται την Τετάρτη ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου που ερευνά τον Τζέφρι Επστάιν και τους συνεργάτες του.

Ο συνιδρυτής της Microsoft έκανε σύντομες δηλώσεις καθώς έφτασε για μια ακρόαση, η οποία λαμβάνει χώρα κεκλεισμένων των θυρών. Η κατάθεση έρχεται μετά από αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον Επστάιν που συγκλόνισαν το φιλανθρωπικό του ίδρυμα.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ εθελοντικά για να καταθέσω. Εκτός από το έργο της επιτροπής, θα ξεκινήσω με μια εναρκτήρια δήλωση στην αίθουσα ακροάσεων», δήλωσε ο Γκέιτς στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους. «Ελπίζω η κατάθεσή μου να είναι χρήσιμη στο σκληρό έργο της επιτροπής για την εξεύρεση δικαιοσύνης για τα θύματα. Ευχαριστώ».

Ο Γκέιτς δεν δέχτηκε ερωτήσεις εκτός της αίθουσας ακροάσεων.

Τον Φεβρουάριο, ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του Ιδρύματος Gates για τους δεσμούς του με τον Επστάιν και είπε ότι η σχέση τους διήρκεσε από το 2011 έως το 2014. Αφού κλήθηκε να καταθέσει τον Μάρτιο, ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι «χαιρετίζει την ευκαιρία να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής».

«Ενώ δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ή συμμετείχε σε καμία από τις παράνομες συμπεριφορές του Επστάιν, ανυπομονεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της επιτροπής για να υποστηρίξει το σημαντικό έργο τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Τον Ιούλιο του 2013, ο Επστάιν έστειλε στον εαυτό του δύο email που περιείχαν μη επαληθευμένους ισχυρισμούς ότι ο Γκέιτς είχε εξωσυζυγικές «σεξουαλικές επαφές με Ρωσίδες» που οδήγησαν σε μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη που απαιτούσε αντιβιοτική θεραπεία. Σε ένα email, ο Επστάιν ισχυρίστηκε ότι ο Γκέιτς προσπάθησε επίσης να «χορηγήσει κρυφά» αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του, Μελίντα Γκέιτς.

Ένας εκπρόσωπος του δήλωσε στο CBS News τον Ιανουάριο ότι οι «ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

Η Wall Street Journal ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι ο Γκέιτς παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης με το προσωπικό ότι «είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, μία με μια Ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ που τον συνάντησε σε εκδηλώσεις, και μία με Ρωσίδα πυρηνικό φυσικό που γνώρισε μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων».

Ο Γκέιτς είναι ο τελευταίος που κλήθηκε ενώπιον της επιτροπής, η οποία έχει ήδη πάρει συνεντεύξεις από τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τους δισεκατομμυριούχους Λες Γουέξνερ και Λίον Μπλακ.

Μεταξύ των ατόμων που έχουν εμφανιστεί είναι ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η διακινητής σεξουαλικών προσώπων Γκισλέιν Μάξγουελ και η πρώην γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

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