Οργισμένη απάντηση του Γκέιτς για την αναφορά του ονόματός του στα αρχεία Έπσταϊν: «Είναι ψέματα»

Οργισμένη ήταν η απάντηση του Μπιλ Γκέιτς μετά την δημοσίευση νέων εγγράφων του Έπσταϊν που ισχυρίζονται ότι είχε σεξουαλικές περιπτύξεις με γυναίκες από τη Ρωσία κόλλησε ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και αγόρασε αντιβιωτικά για την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Σε μια σπάνια δήλωση για την τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων, ένας εκπρόσωπος του δισεκατομμυριούχου της Microsoft δήλωσε στην Daily Mail: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς. Το μόνο πράγμα που καταδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Έπσταϊν που δεν είχε συνεχή σχέση με τον Γκέιτς και τα μέτρα που θα έφτανε για να παγιδεύσει και να δυσφημίσει».

Τα email ήταν μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων αρχείων του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης το πρωί της Παρασκευής, (30/1). Στην ίδια δημοσίευση περιλαμβάνονται επίσης πολλές νέες, αχρονολόγητες εικόνες των Έπσταϊν και Γκέιτς μαζί σε διάφορες τοποθεσίες.

Ο Γκέιτς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Έπσταϊν , ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, αλλά εδώ και καιρό αρνείται οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά που έχει συνδεθεί με το όνομά του.

Με τα χρόνια, ο Γκέιτς προσπάθησε να υποβαθμίσει τη μακροχρόνια σχέση του με τον Έπσταϊν , ισχυριζόμενος ότι δεν είχαν «επαγγελματική σχέση ή φιλία» και ότι σε καμία από τις συναντήσεις τους δεν ήταν μόνοι τους.

Επίσης, στο παρελθόν αρνήθηκε ότι παρευρέθηκε σε κάποιο από τα περίφημα πάρτι του Έπσταϊν ή ότι τον επισκέφτηκε στις διάφορες κατοικίες του.

Οι ισχυρισμοί περιγράφηκαν σε ένα σοκαριστικό email που φαινόταν να είναι προσχέδιο μιας επιστολής που προοριζόταν να στείλει ο τότε κορυφαίος σύμβουλος του Γκέιτς, Μπόρις Νίκολιτς, σχετικά με την παραίτησή του από το φιλανθρωπικό ίδρυμα του δισεκατομμυριούχου της Microsoft.

Το μακροσκελές μήνυμα επιτίθεται στον Γκέιτς για τον τερματισμό της φιλίας τους και αναφέρει: «Για να προσθέσω προσβολή στον τραυματισμό, με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας παρέχω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας».

Νωρίτερα στην ίδια επιστολή, ο Έπσταϊν δήλωσε ότι είχε «απογοητευτεί πέρα ​​από κάθε κατανόηση» από την απόφαση του Γκέιτς να αγνοήσει τη φιλία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 6 χρόνια μεταξύ τους.

