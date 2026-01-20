Με άδεια χέρια έφυγαν οι αγρότες από το Μαξίμου – Αποφασίζουν στα μπλόκα, στο τραπέζι και η «απόβαση» στην Αθήνα

Απαιτώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις πάνω σε συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες, οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων συναντήθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, με υπουργικό κλιμάκιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το ραντεβού στο Μαξίμου που πραγματοποιήθηκε κάτω από την πίεση των μπλόκων και που ανάγκασαν την κυβέρνηση να συναντήσει τους αγρότες και να δώσει απαντήσεις στο συγκεκριμένο πλαίσιο των αιτημάτων που διεκδικούν διανύοντας την έβδομη πλέον εβδομάδα κινητοποιήσεω, διήρκεσε τεσσερισήμισι ώρες, με τους αγρότες να φεύγουν με άδεια χέρια και τις τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά το τέλος της συνάντησης, να μετατίθενται για την Τρίτη.

Η αντιπροσωπεία των αγροτών από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές παρουσίασε στον πρωθυπουργό λίστα με 14 αιτήματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, με τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει στους αγρότες ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο των ανακοινώσεων, περιορίζοντας τη συζήτηση στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Η κυβέρνηση επανέλαβε τα περί «δημοσιονομικών ορίων» και «ευρωπαϊκών κανόνων» που δεν επιτρέπουν άλλες παρεμβάσεις.

Άλλωστε, ο πρωθυπουργός το Σάββατο είχε στρώσει το έδαφος για την στάση της κυβέρνησης όταν σε συνέντευξη του σε τηλεοπτικό σταθμό υποστήριξε ότι δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα η κυβέρνηση, «δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη».

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα» τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στο Μαξίμου, ενώ μετά τη συνάντηση με τους αγρότες, σε συζήτηση με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών» που συνδιοργανώνουν το «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «κάθε λύση στα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα πρέπει να σέβεται τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας».

Στα μπλόκα οι αποφάσεις

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δήλωσαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις τις οποίες έλαβαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και ότι την Τρίτη, θα αποφασιστούν στα μπλόκα τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, δεν αποκλείστηκε κλιμάκωση, ακόμα και κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ.

“Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση” δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας προσθέτοντας ότι “την Τρίτη σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις όπου θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα συζητήθηκανε τον πρωθυπουργό και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε”.

Επισήμανε ότι όλα τα χρήματα που πληρώθηκαν οι αγρότες της χώρας καταβλήθηκαν λόγω των πιέσεων των μπλόκων συμπληρώνοντας πως “η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση” .

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι “βρήκαμε τοίχο” και πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν απαντήθηκε καμιά από τις ερωτήσεις που τέθηκαν.

“Ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση” σημείωσε και είπε ότι “ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης”.

Την μη ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της συνάντησης εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτης Περάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο τέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως ο λαγοκέφαλος, τα θηλαστικά και η παράνομη αλιεία. Σχετικά με το τελευταίο θέμα τόνισε πως “εάν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία θα κερδίσει και το κράτος, αλλά και οι αλιείς”.

“Θέσαμε τα αιτήματα του κλάδου, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι από τη σημερινή συνάντηση” είπε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λεονταράκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκαν όλα τα προβλήματα της μελισσοκομίας, “κλάδος, ο οποίος εδώ και χρόνια εκπέμπει sos” και υποστήριξε ότι θα πραγματοποιηθεί μια διυπουργική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουν αναλυτικά όλα τα ζητήματα του μελισσοκομικού κλάδου.

Δεν αλλάζουν τα μέτρα λέει η κυβέρνηση

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση, χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι βασικές εξαγγελίες που έχουν γίνει δεν αλλάζουν.

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο υπουργός.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία».

«Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

«Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Ο Κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «μπροστά μας έχουμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκλήσεις που αφορούν σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, θέματα και ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα αρδευτικά έργα ή ακόμη και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά ζητήματα που ετέθησαν, όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων, τα οποία προφανώς αφορούν στο μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση και ελπίζω από δω και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση της Δευτέρας «ετέθησαν ορισμένα ζητήματα από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών, τα οποία τα άκουσε ο πρωθυπουργός και φυσικά θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί, αλλά είναι στις θετικές προθέσεις της κυβέρνησης το να υπάρξει μία επιμέρους συζήτηση για τεχνικά ζητήματα μόνο.

Ξεκαθαρίζουμε με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες. Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν, ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζεται κάθε καλλιέργεια.

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του, μιας και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Επαναλαμβάνω, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από την προ προηγούμενη εβδομάδα, σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από κει και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση, εφόσον όλα αυτά δημιουργούν τη δυνατότητα να ανοίξουν οριστικά και αμετάκλητα τα μπλόκα.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η παρουσία και οι εξηγήσεις αλλά και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις, οι οποίες «φυσικά και θα γίνουν εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση των κτηνοτρόφων για συνάντηση ακόμα και αύριο. Για τους κτηνοτρόφους, έχει ήδη εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό.»

