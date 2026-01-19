Μητσοτάκης σε αγρότες: Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά να τελειώσει μια περίοδος μεγάλης έντασης – Έξω από το Μαξίμου ο Ανεστίδης

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου των 25 αγροτών και των έξι παρατηρητών για με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ελπίζω να έχουμε πραγματικά μία παραγωγική συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι, κατά την άποψή μας, αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση του.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός τόνισε:

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης.

Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

Οι αγρότες θέλουν να του θέσουν τα 14 ζητήματα για τα οποία ζητούν λύσεις.

Η κυβέρνηση διαμηνύει πάντως ότι η συνάντηση δεν είναι προσχηματική, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για δημοσιονομικές παρεκκλίσεις. Όπως σημειώνει, ο διάλογος θα επικεντρωθεί τόσο σε διαρθρωτικά ζητήματα όσο και σε τεχνικές παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των παραγωγών.

Μεταξύ άλλων, εξετάζονται προτάσεις για την επίλυση ζητημάτων όπως ο ΑΤΑΚ, καθώς και ιδέες για την κατανομή των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

«Παρών» ο Ανεστίδης: «Δεν με ήθελαν μέσα γιατί φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν»

Η… έκπληξη στη συνάντηση είναι ότι μαζί με τους υπόλοιπους αγρότες έφτασε στην Αθήνα και ο Κώστας Ανεστίδης. Ο αγροτοσυνδικαλιστής που αποκλείστηκε από το μπλόκο των Μαλγάρων μετά τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού, πήγε και στάθηκε έξω από του Μαξίμου, όπου περιμένει να ολοκληρωθεί η συνάντηση.

«Είχα υποσχεθεί να έρθω. Περιμένουμε να αναλάβει τις ευθύνες της η κυβέρνηση που την τελευταία 7ετια χρεώθηκαν οι αγρότες τεχνολογία, τρακτέρ και τώρα τους λένε να φύγουν από το επάγγελμα. Ελπίζω να σκεφτούν καλά όταν έλεγαν ότι θα ερημώσουν οι ακριτικές περιοχές ότι με αυτό που κάνουν, θα ερημώσουν ξανά. Εχουμε δει τι έλεγχοι έχουν γίνει και τι δεν έχει γίνει, ειδικά στη περιοχή μου. Φεύγουμε από το επάγγελμα, σπέρνουμε μόνο ρύζι» είπε στις κάμερες.

«Ικανοποιημένοι θα είμαστε αν η κυβέρνηση με καλή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ περίσσεψαν λεφτά. Ζητάμε τα 6 χρόνια που φαγώθηκαν τα χρήματα από ψεύτικους αγρότες, να μας τα δώσουν που μας τα έφαγαν και αν πάρουν πίσω από αυτούς που τα έφαγαν, να τα δώσουν στους αγρότες. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα. Μέσα μάλλον φοβήθηκαν να με αντιμετωπίσουν» είπε καταλήγοντας.

