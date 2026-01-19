Μικρολίμανο: Ληστεία με… μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Έφυγε με 12.000 ο δράστης

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο, το πρωί της Κυριακής στην ακτή Δηλαβέρη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από τις 11.00, άγνωστος άνδρας φορώντας μαύρο κράνος μπήκε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα και, απειλώντας με… μπαλτά την 23χρονη υπάλληλο, κατάφερε να την ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια, την έδεσε με tie wrap και αφαίρεσε χρηματικό ποσό ύψους περίπου 12.000 ευρώ από το ταμείο, προτού τραπεί σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πήραν κατάθεση από την υπάλληλο και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

