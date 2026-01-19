Κρήτη: Οδηγός έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/1) στη Κρήτη για τη διάσωση οδηγού που έπεσε με το όχημα του σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός μετά την εκτροπή του οχήματός του, έπεσε σε σημείο της περιοχής Καπετανιανά του δήμου Γόρτυνας, όπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Ο 80χρονος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών