19.01.2026 10:17

Κρήτη: Οδηγός έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων – Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

19.01.2026 10:17
Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Δευτέρας (19/1) στη Κρήτη για τη διάσωση οδηγού που έπεσε με το όχημα του σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων. 

Συγκεκριμένα, ο οδηγός μετά την εκτροπή του οχήματός του, έπεσε σε σημείο της περιοχής Καπετανιανά του δήμου Γόρτυνας, όπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. 

Ο 80χρονος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

