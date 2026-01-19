search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 08:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 08:26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

19.01.2026 08:26
eirini new

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας έφτασε στην Αθήνα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδερφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στο Παλάτι της Θαρθουέλα, σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης, θα τελεστεί τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Βασιλικό Κοιμητήριο στο Τατόι, όπως η ίδια επιθυμούσε, ώστε να αναπαυθεί δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης, από τις 08:00 έως τις 10:30 θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη, για να μπορέσουν οι πολίτες να αποχαιρετήσουν τη γυναίκα που για ένα διάστημα υπήρξε διάδοχος του ελληνικού θρόνου.

Διαβάστε επίσης

Διάσωση στον Ταΰγετο: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 8 ορειβατών σε νοσοκομείο – Τραυματίες οι τέσσερις (Video)

Οργή των συγγενών των Τεμπών για τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train: «Απαράδεκτη η ανανέωση»

Ταΰγετος: Η ΕΜΑΚ έφθασε στους ορειβάτες, σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lora_exafanisi_star
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

mantakas-new
LIFESTYLE

Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «στοίχημα» των 700 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις του 2026

kryo kiaros 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για τους ευάλωτους πολίτες λόγω του ψύχους

train new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πώς εκτροχιάστηκαν τα τρένα – 39 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 08:53
lora_exafanisi_star
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

mantakas-new
LIFESTYLE

Σοκάρει ο Χρήστος Μάντακας: «Ξύπνησα και δεν μπορούσα να περπατήσω» (Video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «στοίχημα» των 700 εκατ. ευρώ για τις συντάξεις του 2026

1 / 3