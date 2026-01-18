Οργή των συγγενών των Τεμπών για τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train: «Απαράδεκτη η ανανέωση»

Οργισμένοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μετά την ανανέωση της σύμβασης της Hellenic Train με το δημόσιο. Παρά το ότι της καταλογίζονται ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα, η κυβέρνηση προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Η δήλωση του συλλόγου

«Δήλωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών για την απαράδεκτη ανανέωση της σύμβασης του Δημοσίου με την Hellenic Train

Σαν να μην έφτανε που ένας από τους βασικούς ενόχους για το Έγκλημα των Τεμπών βλέπει τα στελέχη του να πέφτουν στα μαλακά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες μόνο πλημμεληματικού χαρακτήρα,

Σα να μην έφτανε ο αυταρχισμός, και η τρομοκρατία με τα οποία αντιμετωπίζει η Hellenic Train τους υπαλλήλους της όταν προειδοποιούν για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας,

Τώρα έρχεται η κυβέρνηση, να προσφέρει και νέα “δώρα” στη Hellenic Train με την τροποποίηση της σύμβασης, που είχε υπογράψει το Δημόσιο με την εταιρεία τον Απρίλιο του 2022, και την κατάθεση της προς ψήφιση την εβδομάδα που πέρασε.

Χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, από τη μια συνεχίζονται οι προκλητικές επιδοτήσεις των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, προσαυξημένες, και μάλιστα με ταχύτερη πλέον καταβολή της επιδότησης, όχι ανά εξάμηνο αλλά με μηνιαίες προκαταβολές, ενώ ταυτόχρονα, επιτρέπεται στην εταιρεία να ρυθμίζει/αυξάνει τις τιμές ανάλογα με τη ζήτηση.

Και από την άλλη δίνεται παράταση στις επενδύσεις που οφείλει να πραγματοποιήσει η εταιρεία σε τεχνολογικά συστήματα, τις οποίες υποτίθεται ότι έπρεπε με βάση τη σύμβαση να είχε υλοποιήσει έως 31/12/2024. Τώρα, η ημερομηνία μεταφέρεται στις 31/12/2027 με ανοχή ενός έτους!

Συνεχίζεται δηλαδή η πρακτική των αναιτιολόγητων παρατάσεων όπως αυτές που κόστισαν τις ζωές 57 συνανθρώπων μας. Ενώ, ταυτόχρονα, αναγκαία έργα καθυστερούν, όπως π.χ. τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών του «Daniel» στη Θεσσαλία, που προγραμματίζουν τώρα ότι θα τελειώσουν από τον Αύγουστο του 2026 έως τον Δεκέμβρη του 2028.

Όσο και να χαϊδεύει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως άλλωστε έκαναν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τις μεγάλες εταιρείες, όσο και αν το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα κέρδη τους, θυσιάζοντας ανθρώπινες ζωές στο σιδηρόδρομο και αλλού, εμείς θα επιμένουμε να αποκαλυφθούν και να καταδικαστούν όλοι όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία των αγαπημένων μας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

17-1-2026»

Διαβάστε επίσης:

Ταΰγετος: Η ΕΜΑΚ έφθασε στους ορειβάτες, σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους

Κηφισός: Σε ισχύ από αύριο 19/1 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό – Οι ώρες και τα σημεία

Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών