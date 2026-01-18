Κηφισός: Σε ισχύ από αύριο 19/1 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό – Οι ώρες και τα σημεία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Κηφισό τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
