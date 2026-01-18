search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 20:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 18:51

Κηφισός: Σε ισχύ από αύριο 19/1 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό – Οι ώρες και τα σημεία

18.01.2026 18:51
kifisos

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Κηφισό τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των παρακάτω οδικών τμημάτων του Κηφισού, περιοχής Μοσχάτου – Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ως εξής:

  • Από το ύψος της συμβολής με την οδό Πειραιώς έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγίας ‘Αννης, στις 19-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
  • Από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Π. Ράλλη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Μακρυγιάννη, στις 20-1-2026, κατά τις ώρες 09.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
  • Από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αναγεννήσεως έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αχαρνών, στις 23-1-2026, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης:

Ώρες αγωνίας στον Ταΰγετο: Tο ελικόπτερο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους ορειβάτες – Έχουν τραυματιστεί οι 4 εξ’ αυτών

Ιεράπετρα: Νεκρός μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά 70χρονος

Αγρίνιο: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 44χρονος για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού (Videos)

famellos-tragoudi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… γονίδια μίλησαν: Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε κοπή πίτας (video)

ufo_vretania_1004_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χέλεν Μακόου: Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή των συγγενών των Τεμπών για τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με την Hellenic Train: «Απαράδεκτη η ανανέωση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 20:14
ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού (Videos)

famellos-tragoudi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… γονίδια μίλησαν: Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε σε κοπή πίτας (video)

ufo_vretania_1004_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χέλεν Μακόου: Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι

1 / 3