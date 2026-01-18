search
18.01.2026 17:29

Ιεράπετρα: Νεκρός 70χρονος μέσα στο σπίτι του μετά από φωτιά

ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από το σπίτι του, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, ένας 70χρονος άνδρας. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Ιεράπετρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα με δύο οχήματα 4 υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο η φωτιά που φέρεται να είχε εκδηλωθεί στο δωμάτιο του 70χρονου, είχε ήδη σβήσει μετά από προσπάθεια συγγενικών του προσώπων, που αντιλήφθηκαν τις φλόγες.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

