ΕΛΛΑΔΑ

17.01.2026 16:18

Γαύδος: Εντοπισμός 31 ακόμη μεταναστών εκ των οποίων ένας νεκρός – Πάνω από 700 οι αφίξεις στο κέντρο της Αγιάς

17.01.2026 16:18
frontex metanastes 999- new
Αρχείου

Και τρίτο περιστατικό διάσωσης μεταναστών νωρίς το μεσημέρι. Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 31 μετανάστες που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Μέσα στο σκάφος εντοπίστηκε και η σορός ενός άνδρα.

Οι αλλοδαποί και η σορός μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ, από εκεί στην Παλαιόχωρα και το βράδυ αναμένονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.

Στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας βρίσκονται 517 άτομα από παλαιότερα περιστατικά και με τις σημερινές αφίξεις ο αριθμός ανεβαίνει πάνω από τους 700 με τις συνθήκες εκεί να μην είναι και οι ιδανικές.

