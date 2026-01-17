Πάτρα: «Καλά οργανωμένο σχέδιο η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας» λένε οι Αρχές – Οι μαρτυρίες για κακοποίηση

Δέκα ολόκληρες μέρες μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, η υπόθεση όχι μόνο παραμένει ανεξιχνίαστη αλλά αποκτά ολοένα και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά. Οι πρώτες ενδείξεις απομακρύνουν τις αρχές από το σενάριο μιας απλής φυγής ανηλίκου και στρέφουν την έρευνα σε ένα ενδεχόμενο που προκαλεί έντονο προβληματισμό, ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισης, ασυνήθιστο για ένα παιδί μόλις 16 ετών.

Οι κινήσεις της Λορας πριν χαθούν τα ίχνη της δείχνουν προετοιμασία. Χρόνοι, διαδρομές και επιλογές που εξετάζονται μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας και μαρτυριών, συνθέτουν ένα παζλ με πολλά κενά αλλά και κρίσιμα ερωτήματα: υπήρχε τρίτο πρόσωπο που την καθοδήγησε ή προσπαθούσε να ξεφύγει από μια κατάσταση που θεωρούσε αδιέξοδη;

Την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το νήμα, η εικόνα της ανήλικης έχει γίνει σύμβολο αγωνίας. Η φωτογραφία της βρίσκεται αναρτημένη σε δεκάδες στάσεις λεωφορείων και δημόσια σημεία σε Αθήνα και άλλες πόλεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις πληροφορίες που έρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Μαρτυρίες αναφέρουν πως η μητέρα της Λόρας δείχνει τη φωτογραφία του παιδιού της σε αγνώστους, σε μια απελπισμένη αλλά επίμονη προσπάθεια να συγκεντρώσει οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κόρη της.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και τις μαρτυρίες των συμμαθητριών της 16χρονης, οι οποίες αναφέρουν ότι η Λόρα είχε μιλήσει για περιστατικά κακοποίησης από τον πατέρα της 16χρονης. Αυτές οι μαρτυρίες καθώς και το παρελθόν της οικογένειας στην Γερμανία αξιολογούνται προσεκτικά καθώς μπορεί να αποτελέσουν κρίσιμο κρίκο για την κατανόηση των λόγων που οδήγησαν την Λορα να θέλει να απομακρυνθεί από την οικογένεια της και ίσως και από τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται και οι σχέσεις της ανήλικης με τους γονείς της, χωρίς -όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι- να έχει αποδοθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ευθύνη.

Διαβάστε επίσης:

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από τον παγετό

Συρία: Ο στρατός ανακαταλαμβάνει εδάφη στο Χαλέπι μετά την αποχώρηση των Κούρδων

Ο γιος του ηγέτη της Τσετσενίας Καντίροφ φέρεται να τραυματίστηκε σε τροχαίο – Εσπευσμένη αεροδιακομιδή στη Μόσχα