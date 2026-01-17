Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Πού την αναζητούν οι Αρχές – Τι είχαν κρύψει οι γονείς της από την αστυνομία

Σε τρία επίπεδα κινείται η διαδικασία της έρευνας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία αγνοείται εδώ και εννέα ημέρες, από τις 8 Ιανουαρίου, όταν και έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και διέκοψε την επικοινωνία με τους δικούς της ανθρώπους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πρώτο αφορά στις μαρτυρίες ανθρώπων που την έχουν δει και ενημερώνουν σχετικά τις Αρχές, το δεύτερο είναι τα πιθανά ψηφιακά ίχνη που μπορεί να αφήσει πίσω της, αν δηλαδή υπάρξει στίγμα από το κινητό της τηλέφωνο, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα και το τρίτο έχει να κάνει με τις έρευνες που πραγατοποιούνται σε υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων, σε αεροδρόμια και σε σταθμούς τρένων, για να διαπιστωθεί αν τυχόν έχει προσπαθήσει ή καταφέρει να φύγει στο εξωτερικό.

Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορία σύμφωνα με την οποία η 16χρονη μπορεί να έχει στα χέρια της το διαβατήριο της μητέρας της και βασιζόμενη σε πιθανή ομοιότητα με εκείνην, να επιχειρήσει να φύγει στο εξωτερικό με αυτό. Ένα σενάριο το οποίο δεν φαντάζει πιθανό αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί και σαφώς εξετάζεται.

Ένα ακόμα σενάριο που ερευνάται, είναι το να φιλοξενείται σε κάποια φοιτητική εστία στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου και έχουν εντοπιστεί ίχνη της.

Τι είχαν κρύψει οι γονείς της 16χρονης από τις Αρχές

Aστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της στην Ασφάλεια Πάτρας. Στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τούς είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση.

«Ο πατέρας της Λόρα είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα social media και τσακώνονταν, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ», κατέθεσε η μητερα της Λόρα στις Αρχές.

Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης εντοπίστηκε στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένα παιδί που δεν έχει πλέον καμία επικοινωνία με την οικογένεια, όπως είπε στις Aρχές.

«Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε πει για κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι. Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές», είπε ο αδερφός της 16χρονης.

Διαβάστε επίσης:

Οργισμένη ανάρτηση Τσελέντη για Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ σε τεφτέρια!

Ρόδος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στην παραλία Γενναδίου

«Κλείδωσε» η αντιπροσωπεία των μπλόκων που θα πάει στο Μαξίμου – «Δεν θα κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω» λένε οι αγρότες