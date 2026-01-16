Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: «Την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή ζήτησε κομμωτήριο»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα.

Η 16χρονη εθεάθη για τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, στην Αθήνα, το απόγευμα της Τρίτης, 13/1. Έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Πλέον οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνες σε σταθμούς ΚΤΕΛ, λιμάνια και στο αεροδρόμιο, ζητώντας λίστες με ονόματα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί να έχει ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, και με φόντο τις αναφορές για κακοποίηση της 16χρονης στο οικογενειακό της περιβάλλον, νέες μαρτυρίες ρίχνουν «φως» στη σχέση του κοριτσιού με τους γονείς της.

«Δεν της έδιναν ποτέ λεφτά»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ένα περιστατικό που περιέγραψε συμμαθήτρια της 16χρονης στο Mega, κατά το οποίο, «την είχε κουρέψει ο πατέρας της επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο».

«Ήταν πολύ ανήσυχη γενικά. Καταρχάς την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», ανέφερε η συμμαθήτρια της 16χρονης.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Λόρα «το είχε πει σε πάρα πολλά άτομα γιατί ήθελε βοήθεια και πήγαν δύο κοπέλες στον διευθυντή και ήρθαν οι γονείς της. Ξαφνικά, επειδή φοβήθηκε ότι θα τη μαλώσουν, τα αρνήθηκε όλα και μας έβγαλε όλους ψεύτες».

Σημειώνεται ότι στο Mega προβλήθηκαν και φωτογραφίες που έστειλαν συμμαθήτριες της Λόρα, στις οποίες απεικονίζεται η ανήλικη να φοράει κορδέλες και καπέλα στην εκδρομή που είχαν πάει με το σχολείο στη Βαρκελώνη το σχολικό έτος 2023-2024.

Μία φίλη της 16χρονης σημείωσε ότι οι γονείς της Λόρα δεν της έδιναν ποτέ χρήματα: «Η μητέρα της ήταν πολύ ουδέτερη, δεν τη βοηθούσε γενικά, χρώσταγε και λεφτά στο κυλικείο, δεν της έδιναν ποτέ λεφτά. Είχαμε πάει μια εκδρομή στο Ναύπλιο και δεν είχε να πάρει φαγητό. Και είχα πάρει εγώ κάτι και το είχαμε μοιραστεί, και ντρεπόταν κιόλας να φάει και της έλεγα “φάε δεν είναι κάτι”. Και μου έλεγε “σίγουρα;” και τέτοια. Και απλά ήρθε μια μέρα η μάνα της στο σχολείο και της έδωσε εικοσάρικο να ξεχρεώσει τα μισά».

Στο Mega μίλησε και γειτόνισσα της οικογένειας του κοριτσιού, η οποία αποκάλυψε ότι οι γονείς της 16χρονης έφυγαν την Πέμπτη, 15/1, για Αθήνα.

Η ίδια χαρακτήρισε τη μητέρα της Λόρα «”κλειστό” χαρακτήρα», ενώ ανέφερε πως η οικογένεια πήγαινε στη θάλασσα και σε μαγαζιά της περιοχής.

