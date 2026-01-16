Σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει πολικές θερμοκρασίες, χιονοεκπλήξεις και άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό – Τι θα γίνει στην Αττική

Χιόνια, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και… χειμώνα φέρνει στη χώρα μας το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από το απόγευμα της Παρασκευής από τα βορειοανατολικά.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό που θα διαμορφωθεί, τουλάχιστον για ένα τετραήμερο αναλύουν 4 μετεωρολόγοι: Κλέαρχος Μαρουσάκης, Γιάννης Καλλιάνος, Όλγα Παπαβγούλη και Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όλγα Παπαβγούλη: Θα δούμε τι χιονοεκπλήξεις μάς κρύβει

Η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη, κάνει λόγο για νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τρίτη που θα «παντρευτεί» με τις ψυχρές αέριες μάζες που ήδη θα υπάρχουν στη χώρα μας, γεγονός που μπορεί να δώσει «χιονοεκπλήξεις».

«Έρχεται ο χειμώνας, καθώς από τα βορειοανατολικά θα έρθουν ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες θα κατευθυνθούν προς τη χώρα μας από τη Μαύρη Θάλασσα και την Τουρκία. Αίτιο είναι ο ισχυρός σιβηρικός αντικυκλώνας», τόνισε η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη.

Συνέχισε λέγοντας πως θα υπάρξει ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο. Την Κυριακή το κρύο θα είναι πιο αισθητό. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το ύψος της Πίνδου και ανατολικότερα. Μέσα στο Σάββατο, λοιπόν, θα χιονίσει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην κεντρική, ανατολική και βόρεια Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Την Κυριακή θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στις Σποράδες, στα νησιά Βορείου Αιγαίου αλλά και στην Κρήτη. Τη Δευτέρα το σκηνικό θα είναι παρόμοιο, ενώ την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό έρχεται να συνδυαστεί με τις ψυχρές αέριες μάζες, και, όπως τόνισε η Όλγα Παπαβγούλη, «θα δούμε τι χιονοεκπλήξεις μάς κρύβει». Και η Αττική θα επηρεαστεί από τις ψυχρές αέριες μάζες, όπου την Κυριακή προς τη Δευτέρα θα έχουμε χιονοπτώσεις σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα, ενώ δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και πιο χαμηλά, σε υψόμετρο 300-400 μέτρων.

Γιάννης Καλλιάνος: Κρύο με κατά κανόνα επιλεκτικές και ασθενείς χιονοπτώσεις

Σημαντική μεταβολή του καιρού με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων προβλέπει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, προειδοποιώντας ωστόσο ότι το κύμα ψύχους δεν θα συνοδευτεί από έντονες ή εκτεταμένες χιονοπτώσεις. «Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας. Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιάνος, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ακόμα, ο κ. Καλλιάνος αφήνει αιχμές στην ανάρτησή του κατά sites και προγνωστών του διαδικτύου, λέγοντας πως «η τρομολαγνεία στον καιρό είναι μια χρόνια “ασθένεια” που δύσκολα περιορίζεται, γιατί δεν βασίζεται στην επιστήμη αλλά στο κλικ, στη διάθεση προβολής και στον φόβο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να φιλτράρετε όσα διαβάζετε και να ενημερώνεστε μόνο από έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και από δημόσιους φορείς, χωρίς υπερβολές και χωρίς σενάρια καταστροφής που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα».

Αναλυτικά η ανάρτηση Καλλιάνου

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΥΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας.

Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες.

✔ Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι:

– Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ,

– Τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Οι άνεμοι αυτοί θα ενισχύουν σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.

Χιονοπτώσεις – Τι να περιμένουμε:

Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι:

Επιλεκτικές,

Κατά κανόνα ασθενείς,

Κυρίως πρόσκαιρες.

Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:

Τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών των περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100-200 μέτρα (από το Θερμαϊκό και δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική), ωστόσο και εκεί τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα. Επίσης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά διαστήματα θα χιονίσει τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200-300 μέτρα. Ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανότατα και χαμηλότερα, τοπικά.

Δεν αναμένονται εκτεταμένες χιονοστρώσεις και κατά συνέπεια δεν προβλέπονται γενικευμένα προβλήματα.

Μια μικρή επιφύλαξη χρειάζεται μόνο σε πολύ ορεινά τμήματα, όπου ενδεχομένως να απαιτηθούν αλυσίδες.

Για την Αττική:

Από το Σάββατο έως και την Τρίτη, η Αττική μπαίνει σε φάση πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με:

Δυνατό βορειοανατολικό άνεμο,

Πτώση της θερμοκρασίας,

Τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού (ίσως και σε υπόλοιπα τμήματα).

Χιονοπτώσεις:

Θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα,

Περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο,

Κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού,

Ασφαλώς χωρίς να δημιουργούν προβλήματα,

Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα σε Πάρνηθα, Πεντέλη (ίσως Υμηττό) ή Κιθαιρώνα.

Θερμοκρασίες στην Αττική:

– Σάββατο: έως 12°C

– Κυριακή: έως 8–9°C

– Δευτέρα: έως 7–8°C

– Τρίτη: έως 10°C

Από την Τετάρτη υπάρχει τάση σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας, αλλά αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Ελάχιστες θερμοκρασίες – Ισχυρός παγετός:

Το κρύο δεν θα αφορά μόνο τις μέγιστες, αλλά προφανώς κατά βάση και τις ελάχιστες θερμοκρασίες:

* Κυριακή πρωί:

έως -5°C, -6°C, -7°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Δευτέρα πρωί:

-6°C έως -8°C στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Τρίτη πρωί:

Πιθανώς -8°C έως -10°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Συμπεράσματα:

✔ Έρχεται αισθητό κρύο και τοπικά παγωνιά (ισχυρός παγετός),

✔ με ισχυρούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ,

✔ αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων, οι οποίες ναι μεν θα υπάρξουν, αλλά κατά κανόνα δεν θα προβληματίσουν.

Άρα, ο χειμώνας θα επιστρέψει για λίγες ημέρες, χωρίς όμως ακραίες καταστάσεις ή εκτεταμένα προβλήματα.

Μια απαραίτητη επισήμανση :

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται –ίσως ως αποτέλεσμα συνεχόμενων αστοχιών– μια πρόσκαιρη προσπάθεια από ορισμένα sites και προγνώστες του διαδικτύου να εμφανιστούν πιο ήπιοι στους τίτλους και στις διατυπώσεις τους.

Μην μπερδεύεστε. Είναι κλεισμένοι προσωρινά στον εαυτό τους, αλλά, επειδή γρήγορα ξεχνιέται τι έχει πει ο καθένας μας, γρήγορα θα ξαναπάρουν τα πάνω τους. Η δραματοποίηση και η τρομολαγνεία στον καιρό είναι μια χρόνια «ασθένεια» που δύσκολα περιορίζεται, γιατί δεν βασίζεται στην επιστήμη αλλά στο κλικ, στη διάθεση προβολής και στον φόβο.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να φιλτράρετε όσα διαβάζετε και να ενημερώνεστε μόνο από έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και από δημόσιους φορείς, χωρίς υπερβολές και χωρίς σενάρια καταστροφής που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Σαββατοκύριακο με βροχές, χιόνια και ανέμους

Τη πρόγνωσή του για τον καιρό του Σαββατοκύριακου παρουσίασε και ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Αύριο, Σάββατο, θα έχουμε φαινόμενα βροχών και βροχοπτώσεων προς τα ανατολικά, πιο ξηρός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά, όπου θα έχουμε βροχοπτώσεις. Πιο καλός ο καιρός στα δυτικά. Προσοχή στους ανέμους που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικότατα προβλήματα και σε δυτική Ελλάδα και σε περιοχές του Αιγαίου μας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Την Κυριακή, περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο θα δέχονται ασθενείς βροχοπτώσεις, χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και μέτριας έντασης χιόνια στα πιο ψηλά τμήματα. Η Κρήτη θα έχει χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, χωρίς μεγάλες εντάσεις.

Τη Δευτέρα, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο, και έτσι θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρού, πολύ ψυχρός και πιο υγρός καιρός στα ανατολικά και νότια, πιο ξηρός και θερμός ο καιρός στα δυτικά αλλά με θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία προς τη δυτική Ελλάδα, πέφτει η θερμοκρασία προς τα ανατολικά τμήματα.

Ένα σαββατοκύριακο με βροχές, χιόνια και ανέμους. Οι άνεμοι θα αφορούν ολόκληρη τη χώρα, τα φαινόμενα όμως (βροχές και χιόνια) θα αφορούν τμήματα της χώρας μας που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα φθάσει κοντά στους 16 βαθμούς, τη Δευτέρα όμως βυθίζεται ο υδράργυρος κοντά στους 7 με 8 βαθμούς και ξανανεβαίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, Τετάρτη – Πέμπτη, κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να είναι πολλά και έντονα, αλλά θα έχει αρκετό κρύο, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους ανέμους τόσο σε ανατολική όσο και σε δυτική χώρα» ανέφερε ο μετεωρολόγος.

Τσατραφύλλιας: Κλείδωσε το ουκρανικό ψύχος

Στην αλλαγή του καιρού αναφέρεται ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στο facebook. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο καιρός αλλάζει από αύριο, με πτώση της θερμοκρασίας, βιοράδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Παράλληλα, αναφέρεται και στην Αττική, τονίζοντας ότι θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιονοπτώσεις μέχρι τα 500 μέτρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος...»



Καλημέρα!



Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.



Στην καρδιά του χειμώνα, μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.



Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής, η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας, είναι:



Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.



Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.



Τα χιόνια, τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.



Αττική: Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 έως 11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

