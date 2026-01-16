Καιρός: Έρχεται τετραήμερο ουκρανικό ψύχος – Θυελλώδεις βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με πτώση της θερμοκρασία, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Για την Αττική, ο κ. Τσατραφύλλιας τονίζει πως η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3-11 °C στα πεδινά, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά, ενώ θα έχουμε βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τσατραφύλλια:

«Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος…

Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

-Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

-Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

-Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3-11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

