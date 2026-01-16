«Κόκκινη κάρτα» Μαρινάκη σε Ανεστίδη, ανεπιθύμητος στο Μαξίμου – Να αυτοεξαιρεθεί του ζητούν από μπλόκα

Εκτός συνάντησης του πρωθυπουργού με τους αγρότες ο Κώστας Ανεστίδης μετά τη χυδαία επίθεσή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα παρουσίας Ανεστίδη στη συνάντηση της προσεχούς Δευτέρα, και συμπλήρωσε ότι «πολύ πριν το βίντεο (με τις ύβρεις κατά του πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας».

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι «ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες, δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση».

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται δεν έχουν θέση στη συνάντηση»

Ο κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι «αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μην συνομιλήσει ο πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά».

Αδειάζουν τον Ανεστίδη από τα μπλόκα: Απαράδεκτος, να αυτοεξαιρεθεί

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν συνάδουν τέτοια άτομα με τις δηλώσεις του να αμαυρώνουν τον αγώνα που δώσαμε».

Χαρακτήρισε τις ύβρεις Ανεστίδη ως απαράδεκτες και τον κάλεσε να αυτοεξαιρεθεί «για να μην χαλάσει ο διάλογος και η συνάντηση στο Μαξίμου».

Όπως είπε στο ΟΡΕΝ «τις προηγούμενες ήμερες είχαμε πει ότι είναι ελεγχόμενος και όχι διωκόμενος αλλά μετά τις ατυχείς για να μην πω κάτι πιο βαρύ, δηλώσεις του νομίζω ότι ως έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής να διευκολύνει τη συντονιστική ώστε να μην χαλάσει ο διάλογος».

«Οφείλει να πάρει το βάρος που του αναλογεί, εκπροσωπεί ένα αγροτικό κίνημα που δρα συλλογικά και θεωρώ ότι η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχει η επιτροπή καταλαβαίνει το άκυρο και άστοχο των δηλώσεων Ανεστίδη» είπε ο κ. Αλειφτήρας.

Η «μισή συγγνώμη» Ανεστίδη

«Μισή» συγγνώμη ζήτησε νωρίτερα σήμερα (16/1) ο Κώστας Ανεστίδης, για το πρωτοφανούς χυδαιότητας υβρεολόγιό του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε αρχικά ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ενώ ερωτηθείς αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό».

Ερωτηθείς εάν ζητά συγγνώμη… καταδέχτηκε να πει ότι «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε» σχολίασε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα… εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες» υποστήριξε για τις ύβρεις του, ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει».

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» ισχυρίστηκε ακόμη, επιμένοντας ότι παρά τα όσα είπε «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» ανέφερε ακόμη.

Το επιχείρημα του κ. Ανεστίδη για την παρουσία του στη συνάντηση είναι ότι δεν ελέγχεται μόνο αυτός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πολιτικοί: «Εγώ θα πάω στη συνάντηση. Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή στο ΟΚΕΠΕΠΕ. Ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δε με δεχτούν θα δούμε τι θα κάνω» απάντησε στο σχετικό ερώτημα.

