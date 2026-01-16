Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τη μεθυσμένη 24χρονη οδηγό να καρφώνεται σε σταθμευμένα οχήματα

Βίντεο από τη στιγμή του ασύλληπτου τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε πάνω σε 15 αυτοκίνητα, ένα περίπτερο και ένα κατάστημα φέρνει στο φως η Voria.gr.

Στο βίντεο διακρίνεται η σφοδρότητα με την οποία το αυτοκίνητο της 24χρονης πέφτει πάνω σε παρκαρισμένα οχήματα επί της οδού Μπότσαρη, εμβολίζοντάς τα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.00 τα ξημερώματα στο ύψος της Παπάφη.

Η 24χρονη οδηγός είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 24χρονη επέβαιναν ακόμη τρεις επιβάτιδες.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία με πυροβολισμό σε ενεχυροδανειστήριο

Γλυφάδα: Ιδιοκτήτης σπιτιού πήρε στο… κυνήγι επίδοξους διαρρήκτες – «Τι κάνετε εκεί ρε;» (video)

Έκλεψε αρώματα αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»