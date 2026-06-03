Bloomberg: Ευρωπαϊκό σχέδιο για επανεκκίνηση διαλόγου με τον Πούτιν για την Ουκρανία

Ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία βρίσκονται σε συντονισμό με το Κίεβο για τη διαμόρφωση πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με απώτερο στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ενδεχόμενο συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν σενάρια για πιθανές απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πρόσωπα που έχουν γνώση των παρασκηνιακών συζητήσεων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχουν ήδη γίνει επαφές και με την ουκρανική πλευρά σχετικά με το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις υπό την αμερικανική ηγεσία έχουν ουσιαστικά «παγώσει» και το μέτωπο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο με τη ρωσική πλευρά να καταγράφει αυξημένες απώλειες, στο Λονδίνο, το Βερολίνο και το Παρίσι διαμορφώνεται η εκτίμηση ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για να οδηγηθεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε διαπραγματεύσεις.

Επιπλέον, το Κρεμλίνο δέχεται αυξημένη πίεση λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με drones που φτάνουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος, αλλά και εξαιτίας ενδείξεων δυσαρέσκειας για τον πόλεμο που καταγράφονται ακόμη και σε υψηλά επίπεδα της ρωσικής διοίκησης.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν επίσης ότι η έναρξη διαλόγου αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορούσε να αποτρέψει μια περαιτέρω κλιμάκωση κατά τους χειμερινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, με στόχο την κάμψη του ουκρανικού ηθικού.

Οι πολιτικές διεργασίες στην Ευρώπη και οι διαφωνούντες

Στο μεταξύ, οι εμπλεκόμενοι διευκρινίζουν ότι η τελική απόφαση για οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανήκει αποκλειστικά στον Ζελένσκι, ενώ υπογραμμίζουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν προτίθενται να ασκήσουν πίεση προς το Κίεβο για υιοθέτηση στρατηγικής που δεν εγκρίνει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να έχει επικοινωνίες μέσα στις επόμενες ημέρες με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας, περιλαμβανομένων περισσότερων συστημάτων Patriot, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται σε ουκρανικές πόλεις.

Σε προηγούμενες τοποθετήσεις του είχε επίσης επισημάνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματευτικές προσπάθειες, οι οποίες μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται κυρίως υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, έχει καλέσει επανειλημμένα τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και φωνές εντός των χωρών της λεγόμενης Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) που εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές συνομιλίες, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν δείχνει διάθεση αλλαγής στάσης.

Οι επικριτές της προσέγγισης αυτής σημειώνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξακολουθεί να διατυπώνει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμη και παραχωρήσεις εδαφών που δεν τελούν υπό ρωσικό έλεγχο.

Υπό αυτή τη λογική, θεωρούν ότι η Δύση θα πρέπει να συνεχίσει την ενίσχυση της Ουκρανίας με στρατιωτικά μέσα, παράλληλα με την αυστηροποίηση των κυρώσεων προς τη Ρωσία, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο.

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η συνεργασία των χωρών της Ε3 με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κρίσιμη για να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τελικά τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, η πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να εμφανίζεται ως ευρωπαϊκή πίεση προς τη Μόσχα για διάλογο, αλλά να προκύψει από τη ρωσική πλευρά, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές πιέσεις και σημαντικές απώλειες στο μέτωπο.

Τέλος, το Bloomberg είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών και της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησαν τον Πούτιν για τη μη βιωσιμότητα των πολεμικών δαπανών στην Ουκρανία.

Οι σχετικές αναφορές θεωρούνται από ορισμένους από τις σοβαρότερες ενδείξεις εσωτερικών διαφοροποιήσεων στη Μόσχα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε αλλαγή στάσης από τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, ζητώντας περικοπές σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού.

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