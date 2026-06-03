Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Την Πέμπτη η απολογία του 41χρονου – Στο «μικροσκόπιο» παλαιότερες καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της 39χρονης

Την Πέμπτη, 4/6, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 41χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την ίδια ώρα, από την αστυνομική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκύπτει ότι εδώ και μήνες στο στενό περιβάλλον της 39χρονης υπήρχε η πεποίθηση πως βίωνε κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύζυγό της και πατέρα των δύο παιδιών τους, ηλικίας 6 και 10 ετών, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος περιέγραψε την κατάσταση, σημειώνοντας ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά και ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης μπαίνουν καταγγελίες που είχαν καταγραφεί τον περασμένο Νοέμβριο για την 39χρονη Βασιλική. Τότε, όταν δεν είχε εμφανιστεί σε μάθημα χορού, άτομα από το φιλικό της περιβάλλον, γνωρίζοντας την κατάσταση στο σπίτι, κινητοποιήθηκαν και ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία ανέφερε ότι «δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 39χρονη είχε απευθυνθεί για συμβουλευτική υποστήριξη στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του δήμου, όπου της είχε προταθεί η χρήση panic button, επιλογή που ωστόσο δεν αποδέχτηκε.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των παιδιών

Την ίδια ώρα, οι αρχικές βιοχημικές εξετάσεις των δύο ανήλικων κοριτσιών του ζευγαριού φαίνεται να μην παρουσιάζουν ευρήματα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές αναλύσεις του αίματος που έχουν ληφθεί από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία από τον πατέρα τους, στοιχείο που θα κρίνει και την πορεία της ανάκρισης.

Παράλληλα, και σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της 39χρονης αναμένεται να κινηθεί νομικά για την ανάληψη της επιμέλειας των δύο παιδιών.

Ο 41χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Καλαμάτας και, όπως όλα δείχνουν, θα επιμείνει στην υπερασπιστική του γραμμή περί άμυνας. Ο συνήγορός του έχει αναφέρει ότι θα προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών του.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο ότι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό αυτό, καθώς κάνουν λόγο για γυναίκα που έφερε 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.

Είχε «φυτέψει» GPS tracker στο αυτοκίνητο και κοριούς στο διαμέρισμα

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του ζευγαριού, που δείχνουν πως ο 41χρονος ήθελε να γνωρίζει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο 41χρονος είχε τοποθετήσει GPS tracker στο αυτοκίνητο της, αλλά και κοριούς στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, ώστε να ακούει τις συνομιλίες της.

Η αστυνομία έχει βρει τις καταγραφικές συσκευές και έχει ξεκινήσει η απομαγνητοφώνηση του υλικού.

Αίσθηση προκαλεί και το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο 41χρονος στο ψεύτικο προφίλ που διατηρούσε στο Instagram, προκειμένου να παρακολουθεί και εκεί τη σύζυγό του, το οποίο ήταν «thana_tos8511».

Στην τελευταία της κατοικία η 39χρονη Βασιλική

Την Τετάρτη, 3/6, τελέστηκε στην Καλαμάτα και η κηδεία της 39χρονης, σε κλίμα οδύνης, με φίλους και συγγενείς να δίνουν το «παρών» στο τελευταίο «αντίο».

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας για την κηδεία, παρουσία της αδελφής της, η οποία είναι ο μοναδικός στενός συγγενής της Βασιλικής, καθώς δεν ζουν οι γονείς τους.

Όπως έγινε γνωστό, η οικογένεια της 39χρονης αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ωστόσο ιδιώτες προσφέρθηκαν να τα καλύψουν.

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