Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

Νέα στοιχεία συνεχίζουν να έρχονται στο «φως» για τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που εξετάζουν οι Αρχές είναι το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο, δεν ξύπνησαν την ώρα που η μητέρα τους καλούσε σε βοήθεια ενώ δεχόταν τις 45 μαχαιριές από τον σύζυγό της.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να είχε χορηγήσει κάποια ουσία στα παιδιά πριν από το έγκλημα, προκειμένου να μην ξυπνήσουν. Το συγκεκριμένο σενάριο ενισχύθηκε μετά τον εντοπισμό καρτέλας ηρεμιστικών μέσα στην οικία.

Σύμφωνα με το Star, τα δύο κορίτσια ξύπνησαν από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σπίτι, οι οποίοι τους είπαν «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό». Μάλιστα, τα πήραν στην αγκαλιά τους ώστε να μην αντικρίσουν τη μητέρα τους μέσα στα αίματα. Σχεδόν σε κατάσταση ύπνου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ξύπνησαν μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι δεν αποκλείεται τα παιδιά να είχαν τρομοκρατηθεί από τον έντονο καβγά που είχε προηγηθεί, να αποσύρθηκαν στο δωμάτιό τους και να αποκοιμήθηκαν βαθιά. Ωστόσο, μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να δείξουν τι ακριβώς συνέβη.

Στα δύο κορίτσια πραγματοποιήθηκαν γενικές και αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποια ουσία στον οργανισμό τους. Τα παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται τόσο για ιατρικούς λόγους, όσο και για λόγους φύλαξης, ενώ βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση παιδοψυχολόγου, ο οποίος αναμένεται να εισηγηθεί και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή υποστηρίζοντας ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. Μέσω του δικηγόρου του προσκόμισε φωτογραφίες με αμυχές και μώλωπες, ισχυριζόμενος ότι προήλθαν από συμπλοκή που προηγήθηκε της δολοφονίας.

Από την άλλη πλευρά, καταθέσεις ανθρώπων που γνώριζαν το ζευγάρι, αλλά και τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, σκιαγραφούν μια διαφορετική πραγματικότητα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα που βρισκόταν υπό διαρκή έλεγχο, με τον σύζυγό της να παρακολουθεί τις κινήσεις της και να περιορίζει ακόμη και τις εξόδους της από το σπίτι.

Τι αποκάλυψαν άνθρωποι από το περιβάλλον της 39χρονης

Ξεχωριστή βαρύτητα αποκτούν οι αναφορές που σχετίζονται με τα δύο παιδιά της οικογένειας. Φίλη του ζευγαριού κατέθεσε ότι το μεγαλύτερο κορίτσι είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθήτριά του πως η μητέρα του σχεδίαζε να χωρίσει και να απομακρυνθεί από το σπίτι.

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ακόμη ότι είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία όταν δεν κατάφερνε να επικοινωνήσει με την 39χρονη. Όπως υποστήριξε, αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 41χρονο, ο οποίος της ζήτησε εξηγήσεις και φέρεται να την απείλησε με μήνυση.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η 39χρονη τής είχε στείλει μήνυμα ζητώντας να μην αποκαλύψει πως γνώριζε για περιστατικά βίας. «Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία γιατί φοβηθήκατε μήπως είχα χτυπήσει με το μηχανάκι και όχι γιατί ξέρετε ότι με χτυπάει», φέρεται να ανέφερε.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του αυτοτραυματίστηκε και ότι είχε κινηθεί εναντίον του. Οι Αρχές, ωστόσο, διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο σενάριο δεν συμβάδιζε με τα στοιχεία της υπόθεσης και στη συνέχεια ο 41χρονος ομολόγησε το έγκλημα.

Το ψεύτικο προφίλ και ο έλεγχος της διαδικτυακής ζωής της 39χρονης

Άτομα από το περιβάλλον της 39χρονης υποστηρίζουν ότι η γυναίκα είχε δημιουργήσει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διαφορετικά στοιχεία, ώστε να επικοινωνεί με φίλους και γνωστούς χωρίς να προκαλούνται εντάσεις στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, όταν ο 41χρονος έμαθε για την ύπαρξη του λογαριασμού, δημιούργησε δικό του προφίλ στα social media με στόχο να παρακολουθεί τη δραστηριότητά της στο διαδίκτυο. Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ήταν thana_tos8511.

Ακόμη και ο πατέρας του κατηγορούμενου πήρε δημόσια θέση για την υπόθεση, δηλώνοντας ότι, παρότι είναι και ο ίδιος διαζευγμένος, δεν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει και μια πράξη αλληλεγγύης που έγινε γνωστή μετά τη δολοφονία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια της 39χρονης αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και δεν υπήρχε κάποιο κοντινό πρόσωπο που να μπορούσε να αναλάβει το κόστος. Όταν αυτό έγινε γνωστό, τρεις άνθρωποι χωρίς καμία σχέση με την οικογένεια ή το θύμα προσφέρθηκαν να πληρώσουν τα έξοδα της ταφής, ζητώντας παράλληλα να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Η πρωτοβουλία τους προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ο 41χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη, 4/6.

Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τις αναφορές περί παλαιότερων περιστατικών βίας

Διευκρινίσεις για την υπόθεση έδωσε με επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. Όπως επισημαίνεται, οι αναφορές περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της γυναίκας δεν επιβεβαιώνονται από τα αρχεία των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία σε περιστατικό του Νοεμβρίου 2025 που έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα. Όπως τονίζεται, «δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας», ενώ διευκρινίζεται ότι «η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους».

Αναλυτικά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Με αφορμή σημερινό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς και δημοσιεύματα που αναπαράγονται σχετικά με την υπόθεση ανθρωποκτονίας 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα σοβαρότητα και κάθε στοιχείο που αφορά το ιστορικό της εξετάζεται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Ωστόσο, προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, επισημαίνεται ότι οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.

Ειδικότερα, κατά το περιστατικό του Νοεμβρίου 2025, στο οποίο γίνεται αναφορά στο ρεπορτάζ, δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και μετέβησαν άμεσα στην οικία, όπου εντόπισαν τη γυναίκα καλά στην υγεία της. Κατά την επικοινωνία που είχαν μαζί της δεν ανέφερε οποιοδήποτε περιστατικό βίας, απειλής ή ανάγκης προστασίας, ούτε προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που να στοιχειοθετεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή να δικαιολογεί περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες. Παράλληλα, τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία, ουδέποτε είχε περιέλθει σε γνώση των αστυνομικών αρχών καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων.

Αυτονόητο είναι ότι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που συμβάλλει στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών αξιολογείται από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή καταθέσεων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

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