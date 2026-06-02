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02.06.2026 21:10

«Μάστιγα» τα τροχαία: Δέκα νεκροί και 619 τραυματίες τον Μάιο στην Αττική

02.06.2026 21:10
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Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 619 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 608 ελαφρά) σε 526 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Μάιο, στην περιοχή της Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.396 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 3.619 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

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