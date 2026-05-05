Μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραβάσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα: Η παραβατικότητα πίσω από το τιμόνι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στο διάστημα από τις 30 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου 2026, μόλις οκτώ «έξυπνες» κάμερες, τοποθετημένες πιλοτικά σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, κατέγραψαν συνολικά 13.705 τροχαίες παραβάσεις. Ο αριθμός θεωρείται εντυπωσιακός – και ταυτόχρονα ανησυχητικός – αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχεται από ελάχιστες συσκευές και σε χρονικό διάστημα μόλις ενός μήνα.

Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, πρακτικές που εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι κάμερες εγκαταστάθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, έπειτα από εισήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σημεία όπου καταγράφεται αυξημένος δείκτης επικινδυνότητας. Τα πρώτα αποτελέσματα, ωστόσο, δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο εκτεταμένο.

Παράλληλα, άλλες 328 παραβάσεις καταγράφηκαν από κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά σε δέκα λεωφορεία της ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, επιβεβαιώνοντας ότι η παραβατική συμπεριφορά δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Πλέον, οι κλήσεις εκδίδονται ψηφιακά και αποστέλλονται απευθείας στους πολίτες μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, στο πλαίσιο ενός νέου, πιο άμεσου και αυστηρού συστήματος ελέγχου.

Οι δυνατότητες των καμερών είναι εκτεταμένες: μπορούν να καταγράφουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους, παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες και Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης, αλλά και παράνομη στάση ή στάθμευση.

Ταυτόχρονα, μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR), οι αρχές έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης στοιχείων για ανασφάλιστα οχήματα, ελέγχους ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και συμμόρφωση με τον Δακτύλιο.

Το πρώτο αυτό δείγμα καταγραφών δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: η οδική παραβατικότητα παραμένει εκτεταμένη και επίμονη, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για αυστηρότερους και πιο συστηματικούς ελέγχους.

Το πιλοτικό δίκτυο των 8 καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί στα εξής σημεία:

· Δήμος Αθηναίων – Λ. Πανεπιστημίου & Λ. Βασιλίσσης Σοφίας

· Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου

· Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ

· Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής

· Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος & Ερμού

· Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου

· Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης & Τήνου

· Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως

«Μπουγιουρντί» και από τις κάμερες της Περιφέρειας

Στο μεταξύ έχουν εγκατασταθεί από την Περιφέρεια Αττικής περίπου 90 έως 100 κάμερες σε σημεία που υπέδειξε η Τροχαία και αναμένεται να τοποθετηθούν περίπου 200 έως τα μέσα Ιουνίου. Μέχρι τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί το σύνολο των 388 καμερών, που έχει προμηθευτεί η Περιφέρεια.

Οι κάμερες αυτές θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και θα συνδέονται με το νέο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων του ΚΟΚ.

Το σύστημα θα δέχεται δεδομένα τόσο από φορητές συσκευές της Τροχαίας όσο και από κάμερες και άλλους οπτικούς αισθητήρες. Οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα και θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, βίντεο και γεωγραφικά μεταδεδομένα.

Η βεβαίωση των παραβάσεων θα γίνεται ψηφιακά και οι οδηγοί θα ενημερώνονται μέσω push notification στο Gov.gr Wallet, με SMS ή email, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Το σύστημα θα υποστηρίζει επίσης ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων, ψηφιακή υποβολή ενστάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και αυτόματη ενημέρωση του point system (ΣΕΣΟ). Παράλληλα, προβλέπεται ακόμη και ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης, χωρίς φυσική παράδοση του εντύπου εγγράφου.

