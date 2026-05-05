Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Εύδηλου Ικαρίας για τον εντοπισμό πτώματος γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού όπου εντόπισαν το πτώμα σε δύσβατο σημείο.

Το πτώμα μεταφέρθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών Ικαρίας, σε σημείο με οδική πρόσβαση και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας και αναγνωρίστηκε από οικείο πρόσωπο.

Πρόκειται για 40χρονη αλλοδαπή (υπήκοο Αργεντινής).

Από τον Λιμενικό Σταθμό Ευδήλου Ικαρίας, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σάμου.

