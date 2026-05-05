Νεκρός μέσα στο Τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (4/5) εντοπίστηκε ένας αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.

Σύμφωνα με το proininews.gr, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά το τέλος της υπηρεσίας του.

Όλα δείχνουν πως αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών από την αστυνομία.

Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

