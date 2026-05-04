Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

Άνοιξε ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας, σε υψόμετρο 1.904 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, και είναι πλέον και πάλι προσβάσιμος, για οδηγούς, μοτοσικλετιστές και φυσιολάτρες.



Την Δευτέρα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποχιονισμού, που κρίθηκαν αναγκαίες μετά τη χιονόπτωση των τελευταίων 24ώρων.

Το «άνοιγμα» του Μπάρου σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα, όπως λέει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Γιώργος Κότσιας, ο οποίος επιβλέπει αλλά και συμμετέχει στο καθαρισμό του δρόμου που ενώνει μέσα από τις βουνοκορφές της Πίνδου, την Ήπειρο με την Θεσσαλία.



Η διάβαση του Μπάρου αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές διαδρομές της χώρας, καθώς προσφέρει μοναδικές εικόνες, ανοιχτούς ορίζοντες και αλπικά τοπία, που δύσκολα συναντά κανείς στο ελληνικό οδικό δίκτυο.



Ο δρόμος ξεκινάει από τους Καλαρρύτες διασχίζει βουνοκορφές και φτάνει Χαλίκι, Ανθούσα και Περτούλι.





Παλιά ήταν δρόμος κτηνοτρόφων, καθώς εκεί βρισκόταν οι στάνες για το καλοκαίρι. Η διάνοιξη έγινε στις αρχές της 10ετίας του 1970 και η ασφαλτόστρωση πριν από 20 χρόνια για να αποκαλύψει την σπουδαία ταυτότητα του τόπου.



Κάποιοι αποκαλούν το πέρασμα θρυλικό Μπάρο, καθώς, κατά το παρελθόν, συνέβησαν τραγικά περιστατικά, χάθηκαν άνθρωποι στα χιόνια.



Κατά την διαδρομή υπάρχουν στάνες και το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής μέσα σε σπηλιά. Σύμφωνα με την παράδοση κάποιος κτηνοτρόφος δεν πρόλαβε να κατεβάσει τα πρόβατα από το βουνό για να ξεχειμωνιάσουν Όταν την άνοιξη επέστρεψε στην στάνη, είδε μια μαυροφορεμένη γυναίκα, ως η Αγία Παρασκευή, να τα προσέχει και να τα οδηγεί σε μια σπηλιά. Τότε, όλοι μίλησαν για θαύμα και ο κτηνοτρόφος μοίρασε τα πρόβατα. Πριν περίπου 200 χρόνια κτίστηκε εκεί το εκκλησάκι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή.



Την Τρίτη θα είναι δυνατή η πρόσβαση και από το Ματσούκι, ολοκληρώνοντας πλήρως τη λειτουργικότητα της διαδρομής.



Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων καλεί τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε ορεινά οδικά δίκτυα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των καιρικών μεταβολών, όταν οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν απότομα.



Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων σημειώνει πως οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν άμεσα και με αποτελεσματικότητα, γεγονός που οφείλεται και στον έγκαιρο σχεδιασμό για την απομάκρυνση του όγκου του παγωμένου χιονιού πριν την εκδήλωση του νέου κύματος κακοκαιρίας. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύχθηκε η συσσώρευση επικίνδυνων στρωμάτων πάγου και διασφαλίστηκε η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

