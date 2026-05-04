Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι o πρωθυπουργός των εκτροπών – Τι είπε για υποκλοπές, Καστανίδη και ανεξάρτητες αρχές

Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αποκαλώντας τον «Πρωθυπουργό των εκτροπών».

«Πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα όπως και η διαφθορά, λόγω της ατιμωρισίας. Ζούμε το φαινόμενο μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει άμεσα εκλογές.

«Όλα όσα ζούμε είναι μια δυστοπία. Δεν είμαστε κανονική ευρωπαϊκή χώρα και η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Το κράτος πρέπει να σέβεται τον πολίτη».

Για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «η διαφορά φαίνεται μεγάλη και θα αποδειχθεί πολύ μικρή και αυτό γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα και η κυβέρνηση σήμερα πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση».

Για την 4ημερη εργασία είπε ότι «είναι δέσμευσή μας και μάλιστα εμβληματική για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα και θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις. Όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά, παρέμεινε κατά 93%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε τα πυρά στον παραιτηθέντα Χάρη Καστανίδη. «Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήραμε μια απόφαση η οποία αναφέρει για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουελυτές 3 θητείες και τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Δεν το κάναμε για τον κ. Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλά στελέχη και εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής. Ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν στο Συνέδριο και είναι συνεπής με τους χαρακτηρισμούς τους. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί στον Κώστα Σημίτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, για αυτό και τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες τους είναι συνεπής».

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές διέψευσε πως είχε γίνει προσυνεννόηση με τη Νέα Δημοκατία και συγκεκριμένα με τον Κωστή Χατζηδάκη. «Είναι ψεύτες. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία με την κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα».

Για τις υποκλοπές είπε, «Η ηγεσία της δικαιοσύνης έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Δικαιώνομαι από το ΣτΕ. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ. Βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου και με δικαιώνει και αυτό. Ξαφνικά ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές την αφήνει στο αρχείο. Προσφύγαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα δικαιωθούμε και εκεί. Ζούμε μία εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός των εκτροπών. πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του και είναι πρωθυπουργός των εκτροπών. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού»,

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι «Η αποσυσπείρωση της ΝΔ δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου θα πάει στο ΠΑΣΟΚ και για αυτό μας πολεμάει. Την βολεύει αυτή η ιστορία».

