ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 22:22
04.05.2026 21:14

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι o πρωθυπουργός των εκτροπών – Τι είπε για υποκλοπές, Καστανίδη και ανεξάρτητες αρχές

Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αποκαλώντας τον «Πρωθυπουργό των εκτροπών». 

«Πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα όπως και η διαφθορά, λόγω της ατιμωρισίας. Ζούμε το φαινόμενο μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προκηρύξει άμεσα εκλογές.

«Όλα όσα ζούμε είναι μια δυστοπία. Δεν είμαστε κανονική ευρωπαϊκή χώρα και η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Το κράτος πρέπει να σέβεται τον πολίτη».

Για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι «η διαφορά φαίνεται μεγάλη και θα αποδειχθεί πολύ μικρή και αυτό γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα και η κυβέρνηση σήμερα πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση».

Για την 4ημερη εργασία είπε ότι «είναι δέσμευσή μας και μάλιστα εμβληματική για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα και θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις. Όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά, παρέμεινε κατά 93%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε τα πυρά στον παραιτηθέντα Χάρη Καστανίδη. «Στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πήραμε μια απόφαση η οποία αναφέρει για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουελυτές 3 θητείες και τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Δεν το κάναμε για τον κ. Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλά στελέχη και εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής. Ο κ. Καστανίδης δεν ήρθε καν στο Συνέδριο και είναι συνεπής με τους χαρακτηρισμούς τους. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί στον Κώστα Σημίτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, για αυτό και τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες τους είναι συνεπής». 

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές διέψευσε πως είχε γίνει προσυνεννόηση με τη Νέα Δημοκατία και συγκεκριμένα με τον Κωστή Χατζηδάκη. «Είναι ψεύτες. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία με την κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα».

Για τις υποκλοπές είπε, «Η ηγεσία της δικαιοσύνης έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Δικαιώνομαι από το ΣτΕ. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ. Βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου και με δικαιώνει και αυτό. Ξαφνικά ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές την αφήνει στο αρχείο. Προσφύγαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα δικαιωθούμε και εκεί. Ζούμε μία εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός των εκτροπών. πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του και είναι πρωθυπουργός των εκτροπών. Μας λένε για το ρουσφέτι και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού»,

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι «Η αποσυσπείρωση της ΝΔ δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου θα πάει στο ΠΑΣΟΚ και για αυτό μας πολεμάει. Την βολεύει αυτή η ιστορία».

Νέος Κόσμος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διαφυγή των δραστών μετά την αιματηρή επίθεση σε βάρος 15χρονου

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Συναγερμός στο Λιμενικό: Ρυμουλκό σκάφος προσάραξε στη Μακρόνησο

Η αστείρευτη δύναμη του Έντι: Από μικροπωλητής έγινε γιατρός στο Νοσοκομείου Μεσολογγίου

Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

Ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

