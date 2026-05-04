ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:17
04.05.2026 19:12

«Πλακώνονται» ΠΑΣΟΚ και Καραμέρος για τις ανεξάρτητες αρχές

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, μετά την ανάρτηση του δεύτερου με την οποία κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για «παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, για την πλήρωση κενών θέσεων προέδρων σε δύο ανεξάρτητες αρχές».

«Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Δουδωνής διαπραγματεύονταν στο παρασκήνιο με τη Ν.Δ. και τους κ.κ. Μητσοτάκη, Χατζηδάκη την πλήρωση των κενών θέσεων προέδρων σε δύο Ανεξάρτητες Αρχές την ώρα που το σύστημα της Ν.Δ. έθαβε το σκάνδαλο των υποκλοπών στον Αρειο Πάγο. Στην ίδια και χειρότερη παγίδα τους έριξε ο Μητσοτάκης και με την εκλογή ΠτΔ. Ο προοδευτικός κόσμος δεν θέλει βολική αντιπολίτευση, συναίνεση με Ν.Δ. και Μητσοτάκη, πολλώ δε μάλλον συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ με την δική του ψήφο», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Καραμέρος.

Η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι και έκανε λόγο για προσωπικές επιθέσεις του κ. Καραμέρου  εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

«Βολική αντιπολίτευση είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση», λέει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει ότι «την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ».

«Άραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός “βολικός”;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη».

Μια ωραία ατμόσφαιρα στα προοδευτικά κόμματα…

