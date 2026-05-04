Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

«Μιλήστε απευθείας μαζί μου», ή αλλιώς «DIRECT» λέγεται η νέα πρωτοβουλία στο Διαδίκτυο, που αναλαμβάνει ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Στέφανος Κασσελάκης.

Κάθε Δευτέρα στις 22.00, θα ανοίγει γραμμή επικοινωνίας με όλους τους Έλληνες, στο YouTube, με όχημα τις μεγάλες πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης.

Με ζωντανές παρεμβάσεις μέσω Instagram, Tik tok, Facebook, ο κάθε πολίτης ξεχωριστά θα συνομιλεί με τον Στεφάνο Κασσελάκη και μαζί, «θα παίρνουν θέση, θα συζητούν, θα καταγράφουν και θα καταγγέλλουν χωρίς μοντάζ, χωρίς φίλτρα, αδιαμεσολάβητα, όπως συνηθίζει να λέει, ο ίδιος».

DIRECT

Πρώτο θέμα απόψε Δευτέρα, 4 Μαίου, η Ενέργεια και τίτλος «Γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβά το ρεύμα και τι μπορεί να αλλάξει;».

Καλεσμένοι: Μανώλης Παναγιωτάκης, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ και Πέτρος Τασσιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

