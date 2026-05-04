Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Βρετανός το επιβεβαιωμένο κρούσμα – Επαναπατρισμό ασθενών θα επιχειρήσει η Ολλανδία

Τη διαβεβαίωση ότι εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης έδωσε σε ανακοίνωσή της η πλοιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο τρεις άνθρωποι πέθαναν από το θανατηφόρο ξέσπασμα του σπάνιου χανταϊού.

Το πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε ταξίδι αναψυχής από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρίσκεται ακινητοποιημένο ανοιχτά της Πράια, χωρίς άδεια αποβίβασης.

Στην ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης ενάντια σε πιθανή εξάπλωση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, προχώρησε η πλοιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions.

«Εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα επί του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία τονίζει ότι στο πλοίο επιβαίνουν 149 άτομα, που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες.

Για τα κρούσματα, επισημαίνει ότι ο χανταϊός έχει επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική, ενώ το τρίτο άτομο που κατέληξε από τη νόσο ήταν Γερμανός υπήκοος.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το πλοίο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για την αποβίβαση των επιβατών, ενώ η ιατρική διακομιδή των δύο ασθενών που βρίσκονται επί του πλοίου δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Τον επαναπατρισμό δύο ασθενών επιβατών θα επιχειρήσει η Ολλανδία

Οι ολλανδικές Αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, που έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (04/05) η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτήν την κατάσταση κρίσης, η Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, στο Πράσινο Ακρωτήρι, ανοιχτά του οποίου βρίσκεται τώρα.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε τους θανάτους τριών ανθρώπων. Δύο ήταν Ολλανδοί, ενώ η υπηκοότητα του τρίτου δεν έχει γίνει γνωστή, σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Εξάλλου, ένας επιβάτης βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ και δύο άλλοι «χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας», διευκρίνισε.

«Οι ολλανδικές Αρχές δέχθηκαν να συντονίσουν μια κοινή επιχείρηση με στόχο τη διοργάνωση του επαναπατρισμού δύο ανθρώπων που παρουσιάζουν συμπτώματα επί του MV Hondius από το Πράσινο Ακρωτήρι προς την Ολλανδία», δήλωσε η Oceanwide Expeditions.

Ένας τέτοιου είδους επαναπατρισμός θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, ιδίως από την έγκριση των τοπικών Αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι «μελετάει τώρα τις πιθανότητες ιατρικής απομάκρυνσης ορισμένων ανθρώπων από το πλοίο». «Αν αυτό αποδειχθεί δυνατό, το υπουργείο Εξωτερικών θα αναλάβει τον συντονισμό», δήλωσε εκπρόσωπος.

Μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών επιβατών, δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.

«Η αποβίβαση και η ιατρική διάγνωση όλων των ασθενών απαιτούν έναν συντονισμό με τις τοπικές αρχές υγείας, με τις οποίες βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση», δήλωσε η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που μεταδίδεται εν γένει στον άνθρωπο από τα τρωκτικά. Ωστόσο ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Oceanwide Expeditions.

Κανένα κρούσμα χανταϊού δεν έχει επίσης επιβεβαιωθεί όσον αφορά τους δύο επιβάτες που παρουσιάζουν συμπτώματα για τα οποία χρήζουν ακόμη περίθαλψης επί του πλοίου.

«Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχέση αποτελούν τώρα αντικείμενο έρευνας», σημείωσε η εταιρεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Κυριακή, ότι ένα κρούσμα μόλυνσης από χανταϊό είχε επιβεβαιωθεί και ότι υπήρχαν «πέντε άλλα ύποπτα κρούσματα».

«Μολονότι σπάνια, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές ασθένειες. Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», σημείωσε ο ΠΟΥ.

Η επιστολή της εταιρείας στους επιβάτες -Κρατάτε αποστάσεις, φοράτε μάσκες

Μια επιστολή που διανεμήθηκε στους πελάτες από την εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions την Κυριακή, την οποία είδε η Daily Mail, τους ενημέρωνε ότι «αναμενόταν έγκριση» για να αποβιβαστούν οι επιβάτες από το πλοίο.

Η επιστολή ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε, ανταποκρινόμαστε σε αρκετά κρούσματα ενός άγνωστου ιού».

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι, εν μία νυκτί, ένας επισκέπτης που παρουσίαζε σοβαρά συμπτώματα απεβίωσε.»

«Αυτή τη στιγμή είμαστε αγκυροβολημένοι στα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και περιμένουμε έγκριση»

«Σε αυτό το στάδιο, δεν έχουμε άδεια από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου για αποβίβαση.»

Η επιστολή συνέχιζε συμβουλεύοντας όλους τους επιβαίνοντες να συνεχίσουν να «ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές, να φορούν μάσκες προσώπου, να διατηρούν αποστάσεις και, όπου είναι δυνατόν, να ελαχιστοποιούν την επαφή με τους υπόλοιπους επιβάτες».

Πρόσθεσε: «Παρακαλούμε να είστε βέβαιοι ότι ασκούμε πίεση μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων, συμπεριλαμβανομένου του διπλωματικού επιπέδου, για την παροχή επείγουσας φροντίδας σε άτομα που παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα και για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι επιβάτες μπορούν να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη εντός ενόςεπαρκής διαδικασία ελέγχου υγείας.

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος για το κοινό από τον χανταϊό – «Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή ταξιδιωτικών περιορισμών»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο κίνδυνος που συνιστά ο χανταϊός (hantavirus) για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την ασθένεια άλλων τριών, ύστερα από πιθανή έξαρση του ιού σε κρουαζιερόπλοιο.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή ταξιδιωτικών περιορισμών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Δρ. Hans Henri P. Kluge, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες τρεις θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού, μιας ασθένειας που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά, σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Ο ΠΟΥ έχει ενημερωθεί για ένα περιστατικό δημόσιας υγείας που αφορά ένα κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό και παρέχει υποστήριξη. Μέχρι σήμερα, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα μόλυνσης από hantavirus και υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα. Από τους έξι ανθρώπους που έχουν προσβληθεί, τρεις έχουν πεθάνει και ένας νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική», τόνισε χθες ο Οργανισμός στο Γαλλικό Πρακτορείο.



