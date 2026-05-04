ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:53
Κύπρος: Το ζεϊμπέκικο του Γιώργου που αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα

Στο ζεϊμπέκικο που χόρεψε ένας έγχρωμος μαθητής του Λυκείου Βεργίνας σε σχολική εκδήλωση στην Κύπρο, αναφέρθηκε ο ιστόστοπος cityoflarnaca, σημειώνοντας ότι ο μαθητής χειροκροτήθηκε από τους συμμαθητές του, που δεν βλέπουν χρώματα και δεν κρύβονται πίσω από κουκούλες, αυτούς που το πρόσωπο τους λάμπει από χαμόγελο και φως.

Ο καλλιτέχνης Δημήτρης Φανής ανέβασε το σχετικό βίντεο.

«Σε μια όμορφη εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Γονέων του Λυκείου Βεργίνας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί έγιναν μια παρέα και διασκέδασαν με καλό ελληνικό τραγούδι και αξιόλογους Κύπριους καλλιτέχνες.

Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται πως οι νέοι, όταν τους δοθούν τα σωστά ερεθίσματα, ξέρουν να ψυχαγωγούνται με ποιότητα και υγιείς τρόπους.

Ιδιαίτερη στιγμή όμως ήταν όταν ο Γιώργος , μαθητής του σχολείου χόρεψε το δικό του ζεϊμπέκικο και χειροκροτήθηκε από τους συμμαθητές του, ναι αυτούς τους συμμαθητές που δεν βλέπουν χρώματα και δεν κρύβονται πίσω από κουκούλες, αυτούς που το πρόσωπο τους λάμπει από χαμόγελο και φως.

Σε μια εποχή που η ρητορική μίσους πλέον είναι καθημερινή και εξαπλώνεται εικόνες σαν αυτή μας δείχνουν πραγματικά την άλλη Κύπρο. Αυτήν της ανθρωπιάς , αυτήν που δεν βλέπει χρώματα και αγκαλιάζει όλα τα παιδιά.

Το βίντεο ανέβασε ο καλλιτέχνης Δημήτρης Φανής αναφέροντας:

Άσε το παιδί να χορεύει.

Γιατί εκεί που κάποιοι βλέπουν «διαφορετικό»,

ο πολιτισμός βλέπει συνέχεια, συναίσθημα και ζωή.

Το ζεϊμπέκικο γεννήθηκε από πόνο, ξενιτιά και ψυχές πληγωμένες.

Ίσως γι’ αυτό χωράει όλους τους ανθρώπους.

Ο πολιτισμός δεν έχει χρώμα.

Έχει μόνο καρδιά».

