Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε πολυτελή ουρανοξύστη στη Μόσχα – Αναστολή πτήσεων στα αεροδρόμια

Ουκρανικό drone χτύπησε έναν πολυτελή ουρανοξύστη στη Μόσχα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, χωρίς να υπάρξουν θύματα, αλλά προκαλώντας μεγάλες ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νύχτα που η ρωσική πρωτεύουσα δέχτηκε επίθεση από drones, λίγες ημέρες πριν η Ρωσία πραγματοποιήσει μια περιορισμένης κλίμακας παρέλαση στις 9 Μαΐου για τον εορτασμό της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Ένα μη επαληθευμένο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε πυροσβέστες να εισέρχονται σε ένα κατεστραμμένο διαμέρισμα καλυμμένο με σκόνη και μπάζα και με σπασμένα παράθυρα, ενώ ένα άλλο έδειχνε συντρίμμια drone να είναι σκορπισμένα στον δρόμο από κάτω.

Δύο άλλα drone αναχαιτίστηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιανίν. Τα διεθνή αεροδρόμια Βνουκόβο και Ντομοντέντοβο ανέστειλαν τις πτήσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 117 drone αναχαιτίστηκαν σε διάφορες ρωσικές περιοχές μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Εξήντα μόνο από αυτά είχαν ως στόχο την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, σε μια επίθεση που ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροτζένκο χαρακτήρισε «μαζική».

Το κτίριο κατοικιών που χτυπήθηκε βρίσκεται σε μια αριστοκρατική γειτονιά στη νοτιοδυτική Μόσχα, λιγότερο από 10 χλμ. από το Κρεμλίνο και την Κόκκινη Πλατεία, όπου θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση του Σαββάτου. Ουκρανικά drones έχουν επιτεθεί στη Μόσχα αρκετές φορές από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Νευρικότητα

Οι συναγερμοί για drones προκαλούν τακτικά το κλείσιμο αεροδρομίων στα περίχωρα της πρωτεύουσας και διαταράσσουν την εναέρια κυκλοφορία, αλλά μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας προστατεύεται από το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος «Pantsir-S» και οι επιτυχημένες επιθέσεις τόσο κοντά στο κέντρο είναι σχετικά σπάνιες.

Προδίδοντας ένα αίσθημα νευρικότητας εν όψει των εορτασμών της 9ης Μαΐου, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, λόγω «τρομοκρατικής απειλής» από την Ουκρανία, θα περιορίσει την ετήσια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία. Για πρώτη φορά από το 2008, δεν θα συμμετάσχουν θωρακισμένα οχήματα ή πυραυλικά συστήματα.

Αρκετοί τοπικοί τηλεφωνικοί πάροχοι ανακοίνωσαν ότι το κινητό ίντερνετ θα περιοριστεί στη Μόσχα για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας που έρχεται για «λόγους ασφαλείας», ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κρεμλίνο φοβάται ότι «drones θα πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία. Αυτό είναι ενδεικτικό… Πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση».

Πλήγματα σε υποδομές

Από την έναρξη του πολέμου, η Ουκρανία έχει αναπτύξει ένα οπλοστάσιο από drones μακράς εμβέλειας, τα οποία συχνά είναι σε θέση να χτυπήσουν στόχους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά της. Τέτοια drones χτυπούν πλέον συστηματικά ενεργειακές υποδομές και διυλιστήρια σε όλη τη Ρωσία, με στόχο να μειώσουν δραστικά την παραγωγή πετρελαίου και τα έσοδα της Ρωσίας.

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τρία ρωσικά πετρελαιοφόρα, ένα πολεμικό πλοίο που μεταφέρει πυραύλους κρουζ και ένα περιπολικό σκάφος είχαν χτυπηθεί σε ξεχωριστές επιθέσεις σε δύο ρωσικά λιμάνια. Tα δεξαμενόπλοια αποτελούσαν μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της πλήρους εισβολής της Μόσχας που ξεκίνησε το 2022, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά της, η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει καθημερινά θανατηφόρες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων. Τη Δευτέρα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση κοντά στο Χάρκοβο, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης

Ναυάγιο «Bayesian»: Τα 16 λεπτά που οδήγησαν στην τραγωδία και τα κρίσιμα λάθη που έπνιξαν επτά άτομα (photos)

Ο Μακρόν ζητά συντονισμό ΗΠΑ – Ιράν για το Ορμούζ, αμφισβητεί την «Επιχείρηση Ελευθερία» του Τραμπ

Ο Μακρόν με σορτσάκι και αθλητικά για τζόκινγκ στο Γερεβάν (video)