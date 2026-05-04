Το ναυάγιο του Bayesian τον Αύγουστο του 2024 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εφτά ατόμων μεταξύ των οποίων ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Μάικ Λιντς (Mike Lynch), με περιουσία 1,1 δισ. δολάρια και ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως ο «Μπιλ Γκέιτς της Βρετανίας», δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τις αρχές ως ένα απλό ναυτικό δυστύχημα εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας πραγματογνωμόνων που αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας φαίνεται πως η βύθιση του πολυτελούς σκάφους στη Σικελία δεν ήταν αποτέλεσμα κακοκαιρίας αλλά ανθρώπινων λαθών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου 2024, όταν το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο κοντά στο Πορτιτσέλο. Στο Bayesian βρίσκονταν συνολικά 22 άτομα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του συστήματος εντοπισμού, λίγο πριν τις 4:00 π.μ. το γιοτ άρχισε να παρουσιάζει έντονη αστάθεια. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ανεμοστρόβιλο. Ωστόσο, τα νεότερα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ναι μεν υπήρξε μια ισχυρή αλλά σύντομη ριπή ανέμου, ένα φαινόμενο που προηγείται καταιγίδων και δεν θεωρείται ακραίο για την περιοχή, αλλά από την άλλη αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από τον καπετάνιο και το πλήρωμα.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, αλλά και όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, υπήρξε υποτίμηση της κατάστασης. Δεν ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως κρίσιμα συστήματα ασφάλειας του σκάφους, ενώ καθυστέρησαν και οι βασικές κινήσεις από την πλευρά καπετάνιου και πληρώματος για την διαχείριση του σκάφους σε μια τέτοια κακοκαιρία. Το σκάφος φαίνεται ότι έχασε την άγκυρά του λίγα λεπτά μετά την έναρξη της αστάθειας, γεγονός που το άφησε εκτεθειμένο. Στη συνέχεια παρασύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα, άρχισε η εισροή υδάτων και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έμεινε χωρίς ρεύμα.

Η διακοπή ενέργειας θεωρείται κομβικό σημείο, καθώς επηρέασε τη λειτουργία βασικών συστημάτων και περιόρισε τις δυνατότητες αντίδρασης. Στις 4:05 π.μ. το Bayesian είχε ήδη βυθιστεί. Το σήμα κινδύνου στάλθηκε σχεδόν ταυτόχρονα, όμως πλέον ήταν αργά. Μέσα σε περίπου 16 λεπτά, η τραγωδία είχε ολοκληρωθεί!

Από τους 22 επιβαίνοντες, 15 κατάφεραν να σωθούν. Έντεκα από αυτούς επιβιβάστηκαν σε σωσίβια λέμβο και περισυνελέγησαν από το σκάφος Sir Robert Baden Powell, που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Οι υπόλοιποι επτά δεν κατάφεραν να διαφύγουν.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς και η κόρη του, Χάνα (Hannah Lynch). Μαζί τους έχασαν τη ζωή τους ο τραπεζίτης Τζόναθαν Μπλούμερ (Jonathan Bloomer) και η σύζυγός του Τζούντι (Judy Bloomer), ο δικηγόρος Κρίστοφερ Μορβίλο (Christopher Morvillo) με τη σύζυγό του Νέντα (Neda Morvillo), καθώς και ο σεφ του σκάφους Ρεκάλντο Τόμας (Recaldo Thomas).

Τα ευρήματα από την επιχείρηση ανάσυρσης έδειξαν ότι ορισμένοι από τους επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του σκάφους. Σε κάποιες περιπτώσεις, εντοπίστηκαν σε σημεία όπου φαίνεται ότι αναζητούσαν αέρα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι δεν πέθαναν όλοι από πνιγμό, αλλά και από ασφυξία.

Η έρευνα των ιταλικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζει πιθανές ποινικές ευθύνες του πληρώματος και του καπετάνιου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι χειρισμοί τους, η τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας και η ετοιμότητα αντίδρασης. Οι κατηγορίες που εξετάζονται περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση ναυαγίου.

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά και οικονομική διάσταση. Η εταιρεία Italian Sea Group, που συνδέεται με το σκάφος, αποδίδει την ευθύνη στο πλήρωμα και έχει προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Την ίδια στιγμή, οι κληρονόμοι του Βρετανού επιχειρηματία βρίσκονται σε δικαστικές περιπέτειες που έχουν να κάνουν με την περιουσία του Mike Lynch ο οποίος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την μεγάλη δικαστική διαμάχη με την Hewlett Packard, σχετικά με την εξαγορά της εταιρείας Autonomy. Παρότι αθωώθηκε το 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οικονομικές του εκκρεμότητες στη Βρετανία παρέμεναν. Άλλωστε για τη νίκη του αυτή εναντίον της Hewlett Packard είχε διοργανώσει το ταξίδι στη Σικελία με το σκάφος του. Ένα ταξίδι αναψυχής που κατέληξε σε τραγωδία.

Όπως αναφέρουν και ξένα δημοσιεύματα, τα στοιχεία από την έρευνα των εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι το ναυάγιο δεν προκλήθηκε από ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες αλλά διαχειρίσιμες. Αυτό που φαίνεται να καθόρισε την εξέλιξη ήταν η αντίδραση – ή η καθυστέρηση στην αντίδραση του καπετάνιου και του πληρώματος. Η υπόθεση του Bayesian παραμένει ανοιχτή και αναμένονται νέα στοιχεία από την ανάλυση του ίδιου του σκάφους και των καταγραφικών του συστημάτων.

