Περίπου 1.500 Beagles διασώθηκαν από τη Ridglan Farms στο Ουισκόνσιν, μια εγκατάσταση που συνδέεται με την εκτροφή σκύλων για βιοϊατρική έρευνα. Τα σκυλιά εξετάζονται και θα δοθούν για υιοθεσία, σε μια υπόθεση που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη χρήση τους σε εργαστηριακές δοκιμές.

Πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, μετά τη συμφωνία φιλοζωικών οργανώσεων για την απομάκρυνση περίπου 1.500 σκύλων από τη «φάρμα».

Σύμφωνα με το Associated Press, οι οργανώσεις Big Dog Ranch Rescue και Center for a Humane Economy εξασφάλισαν την παραλαβή των ζώων μέσω εμπιστευτικής συμφωνίας αγοράς από την εταιρεία. Τα Beagles πρόκειται να μεταφερθούν σε καταφύγια και συνεργαζόμενες οργανώσεις, για κτηνιατρικό έλεγχο, εμβολιασμό, τοποθέτηση microchip και αξιολόγηση πριν προωθηθούν για υιοθεσία.

Από τη βιοϊατρική έρευνα στην υιοθεσία

Η Ridglan Farms δεν λειτουργούσε ως συνηθισμένο εκτροφείο κατοικίδιων. Η εταιρεία περιγράφεται ως εγκατάσταση εκτροφής και έρευνας, ενώ στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι εκτρέφει Beagles για βιοϊατρική έρευνα.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα ζώα που απομακρύνονται είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί σε πειράματα.

Τα Beagles χρησιμοποιούνται συχνά σε δοκιμές λόγω του μικρού μεγέθους, του ήπιου χαρακτήρα και της συνεργάσιμης συμπεριφοράς τους. Τα ίδια χαρακτηριστικά, ωστόσο, τα έχουν κάνει και σύμβολο για τις φιλοζωικές οργανώσεις που αντιτίθενται στη χρήση σκύλων σε πειράματα.

Η φάρμα των χιλιάδων «πειραμάτων»

Σύμφωνα με το AP, στη Ridglan Farms βρίσκονταν περίπου 2.000 Beagles, από τα οποία οι οργανώσεις απέκτησαν περίπου 1.500.

Ridglan Farms

Η Big Dog Ranch Rescue αναμένεται να αναλάβει περίπου 1.000 σκύλους, ενώ τα υπόλοιπα θα περάσουν στη φροντίδα του Center for a Humane Economy και συνεργαζόμενων φορέων.

Η μεταφορά γίνεται σταδιακά, με τα ζώα να κατευθύνονται σε καταφύγια σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. Η PAWS Chicago ανακοίνωσε ότι παρέλαβε 25 Beagles από τη Ridglan Farms, τα οποία μεταφέρθηκαν στο ιατρικό της κέντρο για φροντίδα και αξιολόγηση. Παράλληλα, εκατοντάδες σκύλοι έφτασαν στις εγκαταστάσεις της Big Dog Ranch Rescue στη Φλόριντα.

Το τι θα απογίνει με τα υπόλοιπα περίπου 500 Beagles παραμένει ασαφές, στοιχείο που διατηρεί την πίεση προς τη Ridglan Farms και τις αρμόδιες αρχές

Τα βήματα προς την ελευθερία

Οι πρώτες περιγραφές από τους διασώστες είναι συγκινητικές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που αναδημοσίευσε ο Guardian, αρκετά από τα Beagles άρχισαν μέσα σε λίγη ώρα να πλησιάζουν τους εθελοντές, να ζητούν προσοχή και να ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη επαφή.

Για πολλά από αυτά τα ζώα, η μετάβαση σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον θα είναι σταδιακή. Πιθανότατα δεν έχουν ζήσει ποτέ σε σπίτι, δεν έχουν συνηθίσει καθημερινούς ήχους, δεν έχουν περπατήσει σε αυλή και δεν έχουν αναπτύξει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει συνήθως ένας σκύλος συντροφιάς με τον άνθρωπο.

Γι’ αυτό και οι οργανώσεις τονίζουν ότι η διαδικασία υιοθεσίας θα πρέπει να γίνει με προσοχή, ώστε οι νέοι κηδεμόνες να γνωρίζουν ότι τα ζώα μπορεί να χρειαστούν χρόνο, υπομονή και ήρεμη προσαρμογή.

Για τις φιλοζωικές οργανώσεις, η απομάκρυνση των Beagles είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο και δυσκολότερο στάδιο είναι η αποκατάσταση των ζώων και η εύρεση κατάλληλων οικογενειών.

Κάθε σκύλος θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά. Κάποια ζώα μπορεί να είναι πιο κοινωνικά, ενώ άλλα ίσως χρειαστούν μεγαλύτερο διάστημα για να συνηθίσουν την ανθρώπινη επαφή, τους χώρους ενός σπιτιού και τη νέα καθημερινότητα.

Η αντιπαράθεση γύρω από τη Ridglan Farms

Η Ridglan Farms είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης. Τον Απρίλιο, περίπου 1.000 ακτιβιστές επιχείρησαν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού και να προχωρά σε συλλήψεις.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις κατηγορούσαν την εγκατάσταση για κακομεταχείριση ζώων. Η εταιρεία έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το Associated Press, η Ridglan Farms έχει συμφωνήσει να παραδώσει την πολιτειακή άδεια εκτροφής της έως την 1η Ιουλίου 2026, μετά από έρευνα ειδικού εισαγγελέα για μη εγκεκριμένες κτηνιατρικές πρακτικές. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παραδοχή παρανομίας από την πλευρά της εταιρείας.

Μνήμες από την υπόθεση Envigo

Η υπόθεση της Ridglan Farms ξυπνά μνήμες από την υπόθεση Envigo το 2022, όταν σχεδόν 4.000 Beagles απομακρύνθηκαν από εγκατάσταση εκτροφής στη Βιρτζίνια μετά από σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων.

Εκείνη η επιχείρηση είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς στις ΗΠΑ για το ζήτημα της χρήσης σκύλων στην έρευνα και είχε οδηγήσει χιλιάδες ζώα σε υιοθεσίες.

Η νέα διάσωση στο Ουισκόνσιν επαναφέρει το ίδιο ερώτημα: πόση διαφάνεια υπάρχει στις εγκαταστάσεις που εκτρέφουν ζώα για εργαστηριακή χρήση και ποια είναι τα όρια της αξιοποίησής τους στην επιστημονική έρευνα;

Η διάσωση των 1.500 Beagles δεν είναι μόνο μια συγκινητική ιστορία φιλοζωικής παρέμβασης. Είναι και μια υπόθεση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη χρήση ζώων στην έρευνα, την ευθύνη των εταιρειών και την πίεση που ασκούν οργανώσεις και πολίτες για περισσότερη λογοδοσία.

Για τα ίδια τα Beagles, όμως, η ουσία είναι πιο απλή: από μια εγκατάσταση εκτροφής και έρευνας, περνούν πλέον σε φροντίδα, κοινωνικοποίηση και — για πρώτη φορά για πολλά από αυτά — στην πιθανότητα μιας ζωής ως κανονικά κατοικίδια.

