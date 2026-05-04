search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 12:37

Η μεγάλη ανατροπή του… καφέ: Η «συνομιλία» με το έντερο και η «αποθέωση» του ντεκαφεϊνέ για τη μνήμη

04.05.2026 12:37
kafes_new

Ο καφές έχει περισσότερες ιδιότητες από όσες του αποδίδουμε: νέα μελέτη δείχνει ότι «συνομιλεί» απευθείας με το πεπτικό μας σύστημα και τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας την ψυχική μας υγεία ακόμη και αν είναι ντεκαφεϊνέ.

Ερευνητές από το κορυφαίο κέντρο APC Microbiome Ireland του Πανεπιστημίου του Κορκ (UCC) έκαναν ένα καθοριστικό βήμα για να κατανοήσουμε πώς ο καφές ωφελεί τον οργανισμό. Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εξέτασαν στενά τον «άξονα εντέρου-εγκεφάλου» – τη λεωφόρο επικοινωνίας που συνδέει το πεπτικό σύστημα με το μυαλό μας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε: η τακτική κατανάλωση καφέ (με ή χωρίς καφεΐνη) μπορεί να αναδιαμορφώσει το μικροβίωμα του εντέρου, επηρεάζοντας άμεσα τη διάθεση και τα επίπεδα του στρες.

Η «αόρατη» επικοινωνία στομάχου και μυαλού

Αν και γνωρίζαμε ότι ο καφές βοηθά στην πέψη και την πνευματική διαύγεια, οι βιολογικοί λόγοι παρέμεναν μυστήριο. Η μελέτη εστίασε σε 62 άτομα, συγκρίνοντας φανατικούς λάτρεις του καφέ με άτομα που δεν πίνουν καθόλου.

Ως «καταναλωτές καφέ» ορίστηκαν όσοι πίνουν 3 έως 5 φλιτζάνια την ημέρα – μια ποσότητα που η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θεωρεί ασφαλή και μέτρια.

Τελικά, βοηθά ο ντεκαφεϊνέ;

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας αφορά όσους επιλέγουν τον ντεκαφεϊνέ. Μετά από μια περίοδο αποχής, οι συμμετέχοντες άρχισαν να πίνουν ξανά καφέ χωρίς να γνωρίζουν αν περιέχει καφεΐνη. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά:

Βελτίωση διάθεσης: Και οι δύο ομάδες (με και χωρίς καφεΐνη) παρουσίασαν λιγότερο στρες και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης.

Το «μυστικό» της μνήμης: Η βελτίωση στη μάθηση και τη μνήμη παρατηρήθηκε μόνο σε όσους έπιναν ντεκαφεϊνέ! Αυτό υποδηλώνει ότι άλλα συστατικά του καφέ, όπως οι πολυφαινόλες, είναι αυτά που προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Πλεονεκτήματα της καφεΐνης: Ο κανονικός καφές υπερτερεί στην εγρήγορση, την προσοχή και τη μείωση του άγχους, ενώ φαίνεται να περιορίζει και τις φλεγμονές στον οργανισμό.

Τα «καλά» βακτήρια που αγαπούν τον καφέ

Η έρευνα εντόπισε ότι στο έντερο των καταναλωτών καφέ αφθονούν συγκεκριμένα ωφέλιμα βακτήρια, όπως τα Eggertella sp και Cryptobacterium curtum. Αυτά βοηθούν στην προστασία από λοιμώξεις και στη σωστή λειτουργία του πεπτικού. Μάλιστα, παρατηρήθηκε αύξηση στην ομάδα βακτηρίων Firmicutes, η οποία έχει συνδεθεί στο παρελθόν με θετικά συναισθήματα στις γυναίκες.

«Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από απλή καφεΐνη», εξηγεί ο καθηγητής John Cryan, επικεφαλής της έρευνας. «Είναι ένας σύνθετος διατροφικός παράγοντας που αλληλεπιδρά με τα μικρόβια του εντέρου, τον μεταβολισμό και τη συναισθηματική μας ευεξία».

Η έρευνα αυτή αλλάζει τα δεδομένα: ο καφές δεν είναι απλώς η «καύσιμη ύλη» για να βγάλεις τη μέρα, αλλά ένα σύνθετο «κοκτέιλ» που φροντίζει το έντερο και τη διάθεσή σου, με τον ντεκαφεϊνέ να αναδεικνύεται σε… πρωταθλητή της μνήμης.

μας δείχνει ότι οι θησαυροί του καφέ κρύβονται πέρα από την καφεΐνη. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα απολαύσεις το φλιτζάνι σου, θυμήσου: δεν τονώνεις μόνο τις αισθήσεις σου, αλλά ταΐζεις και τα πιο πολύτιμα βακτήρια του οργανισμού σου!

Διαβάστε επίσης

Θεάσεις UFO: Το μυστήριο του Ρέντλεσχαμ Φόρεστ (photos/video)

Γιατί βλέπουμε παράξενα όνειρα – Τι δείχνει έρευνα

Το αντηλιακό… βλάπτει σοβαρά τη θάλασσα – Τι μπορούμε να κάνουμε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

KASSELAKIS_STEFANOS_eurokinissi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία – Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

MAKIS_VORIDIS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Βορίδης περιγράφει με απλά λόγια και χωρίς να τον πιέζει κανείς όλη την αποτυχία του Κράτους – και της κυβέρνησης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

shoygu_putin_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Συναγερμός στη Μόσχα - Σε... κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:22
varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

KASSELAKIS_STEFANOS_eurokinissi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

1 / 3