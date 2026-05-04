Ο καφές έχει περισσότερες ιδιότητες από όσες του αποδίδουμε: νέα μελέτη δείχνει ότι «συνομιλεί» απευθείας με το πεπτικό μας σύστημα και τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας την ψυχική μας υγεία ακόμη και αν είναι ντεκαφεϊνέ.

Ερευνητές από το κορυφαίο κέντρο APC Microbiome Ireland του Πανεπιστημίου του Κορκ (UCC) έκαναν ένα καθοριστικό βήμα για να κατανοήσουμε πώς ο καφές ωφελεί τον οργανισμό. Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εξέτασαν στενά τον «άξονα εντέρου-εγκεφάλου» – τη λεωφόρο επικοινωνίας που συνδέει το πεπτικό σύστημα με το μυαλό μας.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε: η τακτική κατανάλωση καφέ (με ή χωρίς καφεΐνη) μπορεί να αναδιαμορφώσει το μικροβίωμα του εντέρου, επηρεάζοντας άμεσα τη διάθεση και τα επίπεδα του στρες.

Η «αόρατη» επικοινωνία στομάχου και μυαλού

Αν και γνωρίζαμε ότι ο καφές βοηθά στην πέψη και την πνευματική διαύγεια, οι βιολογικοί λόγοι παρέμεναν μυστήριο. Η μελέτη εστίασε σε 62 άτομα, συγκρίνοντας φανατικούς λάτρεις του καφέ με άτομα που δεν πίνουν καθόλου.

Ως «καταναλωτές καφέ» ορίστηκαν όσοι πίνουν 3 έως 5 φλιτζάνια την ημέρα – μια ποσότητα που η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θεωρεί ασφαλή και μέτρια.

Τελικά, βοηθά ο ντεκαφεϊνέ;

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας αφορά όσους επιλέγουν τον ντεκαφεϊνέ. Μετά από μια περίοδο αποχής, οι συμμετέχοντες άρχισαν να πίνουν ξανά καφέ χωρίς να γνωρίζουν αν περιέχει καφεΐνη. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά:

Βελτίωση διάθεσης: Και οι δύο ομάδες (με και χωρίς καφεΐνη) παρουσίασαν λιγότερο στρες και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης.

Το «μυστικό» της μνήμης: Η βελτίωση στη μάθηση και τη μνήμη παρατηρήθηκε μόνο σε όσους έπιναν ντεκαφεϊνέ! Αυτό υποδηλώνει ότι άλλα συστατικά του καφέ, όπως οι πολυφαινόλες, είναι αυτά που προστατεύουν τον εγκέφαλο.

Πλεονεκτήματα της καφεΐνης: Ο κανονικός καφές υπερτερεί στην εγρήγορση, την προσοχή και τη μείωση του άγχους, ενώ φαίνεται να περιορίζει και τις φλεγμονές στον οργανισμό.

Τα «καλά» βακτήρια που αγαπούν τον καφέ

Η έρευνα εντόπισε ότι στο έντερο των καταναλωτών καφέ αφθονούν συγκεκριμένα ωφέλιμα βακτήρια, όπως τα Eggertella sp και Cryptobacterium curtum. Αυτά βοηθούν στην προστασία από λοιμώξεις και στη σωστή λειτουργία του πεπτικού. Μάλιστα, παρατηρήθηκε αύξηση στην ομάδα βακτηρίων Firmicutes, η οποία έχει συνδεθεί στο παρελθόν με θετικά συναισθήματα στις γυναίκες.

«Ο καφές είναι κάτι περισσότερο από απλή καφεΐνη», εξηγεί ο καθηγητής John Cryan, επικεφαλής της έρευνας. «Είναι ένας σύνθετος διατροφικός παράγοντας που αλληλεπιδρά με τα μικρόβια του εντέρου, τον μεταβολισμό και τη συναισθηματική μας ευεξία».

Η έρευνα αυτή αλλάζει τα δεδομένα: ο καφές δεν είναι απλώς η «καύσιμη ύλη» για να βγάλεις τη μέρα, αλλά ένα σύνθετο «κοκτέιλ» που φροντίζει το έντερο και τη διάθεσή σου, με τον ντεκαφεϊνέ να αναδεικνύεται σε… πρωταθλητή της μνήμης.

μας δείχνει ότι οι θησαυροί του καφέ κρύβονται πέρα από την καφεΐνη. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα απολαύσεις το φλιτζάνι σου, θυμήσου: δεν τονώνεις μόνο τις αισθήσεις σου, αλλά ταΐζεις και τα πιο πολύτιμα βακτήρια του οργανισμού σου!

