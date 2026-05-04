ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:33
Εντείνεται η ανησυχία για τα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που προκάλεσαν 3 θανάτους – Πολλαπλασιάζονται οι ασθενείς

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί το ξέσπασμα της σπάνιας λοίμωξης χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ατόμων ενώ ο αριθμός των ασθενών μεγαλώνει.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ ασθένησαν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα – με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής την Κυριακή.

Το τρίτο θύμα πιστεύεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλοίο.

Σε ανακοίνωσή του στο Associated Press, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, ενώ τουλάχιστον ένα κρούσμα χανταϊού έχει επιβεβαιωθεί.

Ένας από τους ασθενείς νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, ενώ ο οργανισμός συνεργάζεται με τις αρχές για την εκκένωση δύο άλλων επιβατών με συμπτώματα από το πλοίο.

Έρευνες του ΠΟΥ για το «κρουαζιερόπλοιο του χανταϊού»

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι «ενημερώνεται και υποστηρίζει μια δημόσια υγειονομική κατάσταση που αφορά κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό».

Οι έρευνες περιλαμβάνουν εργαστηριακές δοκιμές, επιδημιολογικές έρευνες και αλληλούχιση του ιού. Παρέχεται ιατρική φροντίδα και υποστήριξη στους επιβάτες και το πλήρωμα.

Το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι το ξέσπασμα συνέβη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες για κρουαζιέρα που περιλάμβανε επισκέψεις στην Ανταρκτική, τα Νησιά Φώκλαντ και άλλα σημεία μέχρι τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Το MarineTraffic εντόπισε το πλοίο να φέρει ολλανδική σημαία και να έχει δέσει στην πρωτεύουσα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Πράια, το βράδυ της Κυριακής.

Ο πρώτος θάνατος ήταν ενός 70χρονου άνδρα που πέθανε στο πλοίο και η σωρός του απομακρύνθηκε στη βρετανική επικράτεια της Αγίας Ελένης.

Η σύζυγός του κατέρρευσε σε αεροδρόμιο της Νότιας Αφρικής ενώ προσπαθούσε να ταξιδέψει στην Ολλανδία και κατέληξε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε εντατική φροντίδα στο Γιοχάνεσμπουργκ είναι Βρετανός υπήκοος, ο οποίος αρρώστησε κοντά στο νησί Ασένσιον και μεταφέρθηκε στη Νότια Αφρική μετά την αποχώρησή του από τη νήσο Αγία Ελένη.

Στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 150 τουρίστες και περίπου 70 εργαζόμενοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Ο ΠΟΥ συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές και τον χειριστή του πλοίου για την εκτίμηση του κινδύνου και την υποστήριξη όσων παραμένουν στο πλοίο.

Η Εθνική Υπηρεσία Λοιμωδών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής διεξάγει ιχνηλάτηση επαφών στο Γιοχάνεσμπουργκ για να εντοπίσει πιθανούς εκτεθειμένους.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή φάρμακο για τις λοιμώξεις από χανταϊό, αλλά η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός που εντοπίζεται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται μέσω επαφής με ούρα ή κόπρανα μολυσμένων τρωκτικών, όπως αρουραίους και ποντίκια.

Υπάρχουν διάφορα είδη χανταϊού, που διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης και τα συμπτώματα που προκαλούν.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη και μερικές φορές θανατηφόρο πνευμονική νόσο (hantavirus pulmonary syndrome), σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Σύμφωνα με το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, που εμφανίζεται πολύ σπάνια, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Παρά τη σπανιότητά τους, τα κρούσματα χανταϊού (hantavirus) μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι, παρότι σπάνια, ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο και χρειάζεται στενή παρακολούθηση των ασθενών, καθώς και κατάλληλη θεραπεία και υποστήριξη.

