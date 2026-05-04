Καθοριστικό Eurogroup υπό τον Κ. Πιερρακάκη για οικονομία, τράπεζες και ανταγωνιστικότητα

Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις, τραπεζικές προκλήσεις και επενδυτικά ελλείμματα επανακαθορίζουν τις προτεραιότητες των Βρυξελλών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, με την ευρωπαϊκή ηγεσία να αναζητά συντονισμένες απαντήσεις.

Κεντρικό ρόλο στις διαβουλεύσεις διαδραματίζει ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια ατζέντα με πολλαπλά και σύνθετα ζητήματα. Η συγκυρία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία. Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η γενικότερη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δημιουργώντας πιέσεις σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Την εικόνα των εξελίξεων θα παρουσιάσει η Oya Celasun από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Η συζήτηση για την εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης επανέρχεται δυναμικά, καθώς θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη θωράκιση της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις. Ο ρόλος της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας βρίσκεται επίσης στο προσκήνιο, με την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας προς επιχειρήσεις και επενδύσεις να θεωρείται επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa, συμμετέχει στις συζητήσεις, μεταφέροντας την οπτική του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα, οι επικεφαλής του Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και του Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνουν για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας τους αναφοράς.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Σε σχετική εκδήλωση που διοργανώνει το IE Competitiveness Hub, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετέχει σε πάνελ με τον Paolo Gentiloni και τον Carlos Cuerpo, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παρουσίαση της έκθεσης FIVE Report, από τους Christian Noyer και Jörg Kukies, η οποία επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στοχεύουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και στη βελτίωση της πρόσβασης των νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια.

Παράλληλα, το ECOFIN καλείται να εξετάσει κρίσιμα θεσμικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης σε δεδομένα ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της απάτης. Την Ελλάδα στις συνεδριάσεις εκπροσωπεί και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, συμμετέχοντας στις διαβουλεύσεις για τις ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις.

Οι συζητήσεις ολοκληρώνονται με ενημερώσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της G20 και των πρόσφατων συναντήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων, το ζητούμενο για την Ευρώπη παραμένει η εξεύρεση ισορροπίας ανάμεσα στη σταθερότητα και την ανάπτυξη, με τις αποφάσεις των επόμενων ημερών να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της οικονομίας.

