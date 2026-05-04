search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

04.05.2026 11:00

Καθοριστικό Eurogroup υπό τον Κ. Πιερρακάκη για οικονομία, τράπεζες και ανταγωνιστικότητα

04.05.2026 11:00
EUROGROUP_NEW

Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται ξανά σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις, τραπεζικές προκλήσεις και επενδυτικά ελλείμματα επανακαθορίζουν τις προτεραιότητες των Βρυξελλών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, οι συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, με την ευρωπαϊκή ηγεσία να αναζητά συντονισμένες απαντήσεις.

Κεντρικό ρόλο στις διαβουλεύσεις διαδραματίζει ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια ατζέντα με πολλαπλά και σύνθετα ζητήματα. Η συγκυρία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και την επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία. Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η γενικότερη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δημιουργώντας πιέσεις σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Την εικόνα των εξελίξεων θα παρουσιάσει η Oya Celasun από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προσφέροντας μια τεκμηριωμένη αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Η συζήτηση για την εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης επανέρχεται δυναμικά, καθώς θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη θωράκιση της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις. Ο ρόλος της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας βρίσκεται επίσης στο προσκήνιο, με την ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας προς επιχειρήσεις και επενδύσεις να θεωρείται επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa, συμμετέχει στις συζητήσεις, μεταφέροντας την οπτική του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα, οι επικεφαλής του Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός και του Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης ενημερώνουν για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας τους αναφοράς.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Σε σχετική εκδήλωση που διοργανώνει το IE Competitiveness Hub, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετέχει σε πάνελ με τον Paolo Gentiloni και τον Carlos Cuerpo, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παρουσίαση της έκθεσης FIVE Report, από τους Christian Noyer και Jörg Kukies, η οποία επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στοχεύουν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και στη βελτίωση της πρόσβασης των νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια.

Παράλληλα, το ECOFIN καλείται να εξετάσει κρίσιμα θεσμικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης σε δεδομένα ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της απάτης. Την Ελλάδα στις συνεδριάσεις εκπροσωπεί και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, συμμετέχοντας στις διαβουλεύσεις για τις ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις.

Οι συζητήσεις ολοκληρώνονται με ενημερώσεις για τις διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της G20 και των πρόσφατων συναντήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων, το ζητούμενο για την Ευρώπη παραμένει η εξεύρεση ισορροπίας ανάμεσα στη σταθερότητα και την ανάπτυξη, με τις αποφάσεις των επόμενων ημερών να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζες: Νομοσχέδιο-«ασπιρίνη» υπό την πίεση της Ε.Ε. – Η ακτινογραφία της επιτοκιακής ασφυξίας

Χρηματιστήριο: Ρεκόρ επιδόσεων για τους ισχυρούς και πιέσεις για τους υπόλοιπους σε μια αγορά δύο ταχυτήτων

Greedflation: Η ελληνική «πρωτιά» στην ακρίβεια των τροφίμων που σοκάρει την Ευρώπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:33
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3