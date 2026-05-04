EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης προηγούνται με 2-0 στη σειρά απέναντι σε Μονακό, Βαλένθια, Ζαλγκίρις και Χάποελ Τελ Αβιβ και θέλουν άλλη μία νίκη για να κλειδώσουν το ραντεβού στην Αθήνα και στο T-Center για το φετινό FinalFour(22-24/5)

Το Novasports με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα ετοιμάζεται να καλύψει και αυτή την εβδομάδα τους 3ους αγώνες και όπου χρειαστεί και τους 4ους αγώνες

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, ετοιμάζεται να προσφέρει και αυτή την εβδομάδα μοναδικές συγκινήσεις στα Play Offs με τα 4 εισιτήρια που αναμένεται να σφραγιστούν για το Final Four της Αθήνας, στα ζευγάρια Μονακό (8η) – Ολυμπιακός (1ος), Παναθηναϊκός AKTOR (7ος) – Βαλένθια (2η), Φενέρμπαχτσε (3η) – Ζαλγκίρις (6η), Ρεάλ Μαδρίτης (4η) – Χάποελ Τελ Αβιβ (5η).

Όλα τα φώτα πέφτουν στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR να ολοκληρώσουν το στόχο τους απέναντι στους Γάλλους και στους Ισπανούς, την πρόκριση στο T-Center προκειμένου να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, για 4η φορά οι «ερυθρόλευκοι» και για 8η φορά οι «πράσινοι» επί ελληνικού εδάφους.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το 2-0 στο ΣΕΦ απέναντι στη Μονακό, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν με τη γαλλική ομάδα στο 3ο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45) και εφόσον πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα τότε θα κάνουν το 3-0 και σφραγίσουν την πρόκριση για το Final Four. Σε περίπτωση νίκης της Μονακό θα ακολουθήσει και 4ο παιχνίδι (7/5, 20:30).

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, μετα το διπλό break στη Βαλένθια και το 2-0 απέναντι στην ισπανική ομάδα, καλούνται να σημειώσουν ακόμη μία νίκη στο T–Center μπροστά στο κοινό τους (6/5, 21:15) να κάνουν το 3-0 στη σειρά και να πανηγυρίσουν την πρόκριση στο Final Four. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει 4ος αγώνας (8/5, 21:15).

Στα άλλα δύο ζευγάρια των Play Offs, η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 2-0 στη σειρά κόντρα στη Ζαλγκίρις και πηγαίνει στο Κάουνας για το 3ο παιχνίδι (6/5, 20:00) και με νίκη η περυσινή πρωταθλήτρια σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εάν επικρατήσει η λιθουανική ομάδα τότε θα ακολουθήσει και 4ο παιχνίδι (8/5, 20:00). Στην ίδια κατάσταση είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης με το 2-0 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβιβ και θέλει ένα ακόμη ροζ φύλλο αγώνα να κλειδώσει την πρόκριση (5/5, 19:00). Διαφορετικά θα υπάρξει και 4η αναμέτρηση (7/5, 19:00).

Το Novasports με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα και αυτή την εβδομάδα θα καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο τους αγώνες και όλα τα τεκταινόμενα με την ειδική εκπομπή Playmakers και ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του Final Four της Αθήνας!

Τρίτη 5 Μαΐου

19:00 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Χάποελ Τελ Αβίβ -Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:45 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Μονακό-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

22:45 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

23:15 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 7 Μάϊου

19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:30 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Μονακό-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:00 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:30 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 8 Μαΐου

20:00 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

23:15 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.