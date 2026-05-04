search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 12:27

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

04.05.2026 12:27
euroleague_nova
  • Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης προηγούνται με 2-0 στη σειρά απέναντι σε Μονακό, Βαλένθια, Ζαλγκίρις και Χάποελ Τελ Αβιβ και θέλουν άλλη μία νίκη για να κλειδώσουν το ραντεβού στην Αθήνα και στο T-Center για το φετινό FinalFour(22-24/5)
  • Το Novasports με την καλύτερη  δημοσιογραφική ομάδα ετοιμάζεται να καλύψει και αυτή την εβδομάδα τους 3ους αγώνες και όπου χρειαστεί και τους 4ους αγώνες

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, ετοιμάζεται να προσφέρει και αυτή την εβδομάδα μοναδικές συγκινήσεις στα Play Offs με τα 4 εισιτήρια που αναμένεται να σφραγιστούν για το Final Four της Αθήνας, στα ζευγάρια Μονακό (8η) – Ολυμπιακός (1ος), Παναθηναϊκός AKTOR (7ος) – Βαλένθια (2η), Φενέρμπαχτσε (3η) – Ζαλγκίρις (6η), Ρεάλ Μαδρίτης (4η) – Χάποελ Τελ Αβιβ (5η).

Όλα τα φώτα πέφτουν στην προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR να ολοκληρώσουν το στόχο τους απέναντι στους Γάλλους και στους Ισπανούς, την πρόκριση στο T-Center προκειμένου να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο, για 4η φορά οι «ερυθρόλευκοι» και για 8η φορά οι «πράσινοι» επί ελληνικού εδάφους.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το 2-0 στο ΣΕΦ απέναντι στη Μονακό, ετοιμάζονται να αναμετρηθούν με τη γαλλική ομάδα στο 3ο παιχνίδι στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45) και εφόσον πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα τότε θα κάνουν το 3-0 και σφραγίσουν την πρόκριση για το Final Four. Σε περίπτωση νίκης της Μονακό θα ακολουθήσει και 4ο παιχνίδι (7/5, 20:30).

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν, μετα το διπλό break στη Βαλένθια και το 2-0 απέναντι στην ισπανική ομάδα, καλούνται να σημειώσουν ακόμη μία νίκη στο TCenter μπροστά στο κοινό τους (6/5, 21:15) να κάνουν το 3-0 στη σειρά και να πανηγυρίσουν την πρόκριση στο Final Four. Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει 4ος αγώνας (8/5, 21:15).

Στα άλλα δύο ζευγάρια των Play Offs, η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 2-0 στη σειρά κόντρα στη Ζαλγκίρις και πηγαίνει στο Κάουνας για το 3ο παιχνίδι (6/5, 20:00) και με νίκη η περυσινή πρωταθλήτρια σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εάν επικρατήσει η λιθουανική ομάδα τότε θα ακολουθήσει και 4ο παιχνίδι (8/5, 20:00). Στην ίδια κατάσταση είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης με το 2-0 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβιβ και θέλει ένα ακόμη ροζ φύλλο αγώνα να κλειδώσει την πρόκριση (5/5, 19:00). Διαφορετικά θα υπάρξει και 4η αναμέτρηση (7/5, 19:00).

Το Novasports με την καλύτερη  δημοσιογραφική ομάδα και αυτή την εβδομάδα θα καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο τους αγώνες και όλα τα τεκταινόμενα με την ειδική εκπομπή Playmakers και ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του Final Four της Αθήνας!

Τρίτη 5 Μαΐου

19:00 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Χάποελ Τελ Αβίβ -Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:45 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Μονακό-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

22:45 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 6 Μαΐου

20:00 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague – Play Offs 3ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Ορέστη Συντελή

23:15 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 7 Μάϊου

19:30 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:30 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Μονακό-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:00 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας (εάν χρειαστεί): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:30 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 8 Μαΐου

20:00 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας Ζαλγκίρις-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 Playmakers, Α΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague – Play Offs 4ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Νίκου Τζουάννη

23:15 Playmakers, B΄μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3