Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Γαστρονομία, αγορές, εργαστήρια, δράσεις ευεξίας, εκδηλώσεις και πολλές ακόμα εμπειρίες!

Ο Μάιος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης φέρνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει γαστρονομικά φεστιβάλ, όπως το Athens Asian Food Festival και το Φεστιβάλ Γεωργιανής Κουζίνας, δημιουργικές αγορές και δράσεις όπως το Maker’s Market και το Blooming Kypseli, θεματικές εκδηλώσεις και συμμετοχικές εμπειρίες, από θεατρικές διαδρομές στη γειτονιά μέχρι εργαστήρια, δράσεις ευεξίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, μετατρέποντας την Αγορά σε έναν ζωντανό κόμβο δημιουργίας, συνάντησης και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες.



Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις



Θεατρική Διαδρομή «Επόμενη Στάση: Κυψέλη»

Μία ιδιαίτερη θεατρική βόλτα στους δρόμους της Κυψέλης, όπου κάθε γωνιά κρύβει και μια ιστορία. Οι δύο «θεατρικοί ξεναγοί» – η Μάγδα Γκουβέρου και ο Χρήστος Χριστόπουλος– μετατρέπουν τον δρόμο σε θεατρική σκηνή και μάς συστήνουν την Κυψέλη, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ ξανά! Περνάνε από την αφήγηση στους ρόλους και από τη δράση στη διάδραση, παρασέρνοντάς μας σε μία βιωματική εμπειρία που δύσκολα μπορεί να καταταχτεί σε κάποιο είδος. Ξενάγηση; Παράσταση; Performance; Παιχνίδι; Ιστορικός περίπατος; Τίποτα από όλα αυτά, αλλά και όλα αυτά μαζί.

Κυριακές 3/5 έως 31/5 | 19:00 & Κυριακές 7/6 έως 28/6 | 20:00

Εισιτήρια μέσω more.com Κανονικό: 10€ Μειωμένο: 7€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα 65+)



Athens Asian Food Festival

Το Athens Asian Food Festival επιστρέφει δυναμικά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά με γεύσεις, μουσική και ασιατική κουλτούρα. Η Αγορά μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο asian street market, όπου επισκέπτες κάθε ηλικίας μπορούν να περιηγηθούν, να δοκιμάσουν και να ανακαλύψουν γεύσεις από διαφορετικές ασιατικές κουζίνες.

Σάββατο 2/5 & Κυριακή 3/5 | 12:30-23:00

Αίθριο & Creative Lab

Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Το προσωπικό του My Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης προσφέροντας δωρεάν, γρήγορες εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα B & C και σύφιλη, καθώς και ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας.

Δευτέρες 4/5 & 18/5 | 11:00-15:00

Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Κάθε Τετάρτη από 6/5 | 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Γιορτή Λουσοφωνίας

Μια γιορτή της μουσικής, του χορού, της γαστρονομίας και των παραδόσεων των πορτογαλόφωνων χωρών. Από την Πορτογαλία μέχρι τη Βραζιλία, περνώντας από την Αγκόλα, το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Μοζαμβίκη, το αθηναϊκό κοινό προσκαλείται σε ένα πολιτιστικό ταξίδι παγκόσμιας εμβέλειας. Θα έρθετε σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική, όπως φάδο και μπόσα νόβα, τη βραζιλιάνικη πολεμική τέχνη capoeira, την σάμπα στις πιο παραδοσιακές της μορφές, την αγκολέζικη kizomba και την πλούσια γαστρονομία του Λουζοφωνικού κόσμου. Μια ζωντανή και πολυφωνική γιορτή: ένας φόρος τιμής στους πολιτισμούς, τους ρυθμούς και τις φωνές που συνθέτουν το ευρύ σύμπαν της πορτογαλικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο.

Τετάρτη 6/5 | 19:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Fired Up Athens Ceramics Fair

Το ανοιξιάτικο Fired Up Athens Ceramics Fair έρχεται ξανά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Περισσότεροι από 50 κεραμίστες απ’ όλη την Ελλάδα θα διαθέτουν επιλεγμένα κομμάτια από όλα όσα δημιουργούν, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με το κοινό για 7η συνεχόμενη φορά.

Σάββατο 9/5 & Κυριακή 10/5 | 11:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Ανακυκλώνοντας με ιστορίες

Η Γεωργία Χαϊκάλη, η Μαρίνα Δακανάλη και η Ιωάννα Ρήγα ταξιδεύουν με τον λόγο και τη μουσική στις εποχές, στις ηπείρους, στις καρδιές. Είναι σκοτάδι; Είναι μακριά; Είναι ασφυκτικά; Η άνοιξη θα μας πει τα μυστικά μέσα από τα μελωδικά μας παραμύθια. Ελάτε σ’ ένα ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, με όχημα τη μουσική, τα παραμύθια και τον βαθύ σεβασμό για τη φύση που μας περιβάλλει.

Δευτέρα 11/5 | 18:00-19:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Τρίτη 12/5 | 09:30-13:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Bingo Night

Το OSEK TUTU διοργανώνει μια εκδήλωση από τη γειτονιά, για τη γειτονιά. Θα μαζευτούμε στην Αγορά για ένα παιχνίδι απλό, πολύ απολαυστικό, όπου ακούμε αριθμούς, τους τσεκάρουμε και ξαφνικά φωνάζουμε BINGO. Φέρτε τον γείτονα, τη γειτόνισσα, χαμηλές προσδοκίες, κάτι να πιείτε/φάτε, κέφι & μπρίο!

Τετάρτη 13/5 | 19:00-21:00

Αίθριο

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Maker’s Market

Ένα τετραήμερο αφιερωμένο σε νέους καλλιτέχνες και μικρά brands που επενδύουν στην ποιότητα, την αισθητική και το αυθεντικό design. Σε ένα επιμελημένο market με χαρακτήρα, ανερχόμενοι makers και ανεξάρτητοι artists, παρουσιάζουν τις συλλογές και τις δημιουργίες τους!

Πέμπτη 14/5 έως Κυριακή 17/5 | 10:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

NYMFI Street Event

Ο Νέγρος του Μοριά συναντά τη γοργόνα της Νύμφης και μαζί δημιουργούν ένα συλλεκτικό jersey, που εκφράζει δημιουργική ελευθερία και τον παλμό της πόλης. H Δημοτική Αγορά Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα μοναδικό street event για να γιορτάσει αυτό το collab, με μουσική, μπύρες Νύμφη και ατμόσφαιρα που ανήκει στον κόσμο της. Στο επίκεντρο βρίσκεται το συλλεκτικό jersey, με DJ sets και MCs από τη local σκηνή να δίνουν μια συνεχόμενη ροή ενέργειας στη βραδιά, ενώ εκπλήξεις και ένα special secret guest θα κορυφώσουν την εμπειρία της συνεργασίας ΝΥΜΦΗ × ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ.

Πέμπτη 21/5 | 19:00-23:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Blooming Kypseli

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης ανθίζει και γεμίζει με δημιουργία, μουσική και ζωή!

Local brands, street food, δροσερά ποτά και interactive workshops συναντιούνται σε ένα ανοιξιάτικο event γεμάτο χρώμα και ενέργεια. Ελάτε να γνωρίσετε δημιουργούς της πόλης, να χαλαρώσετε με μουσικές επιλογές και να ζήσετε την πιο ζωντανή πλευρά της γειτονιάς.

Σάββατο 23/5 & Κυριακή 24/5 | 12:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Σχολικό Κουδούνι: To δημοκρατικό κουδούνι ασπίδα απέναντι στον αυταρχισμό

Το Σημείο διοργανώνει μια συζήτηση με αφορμή την έρευνά του «Σχολικό κουδούνι: σήματα κινδύνου και φωτεινά σημεία στην εκπαίδευση». Συζητάμε για το δημοκρατικό σχολείο, τις αρχές της συμμετοχής, τη διδασκαλία και την εφαρμογή των δικαιωμάτων στην πράξη. Ποιες αυταρχικές ιδέες βρίσκει απέναντί του το ανοιχτό σχολείο της συμπερίληψης;

Τετάρτη 27/5 | 18:30-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας της Εμμήνου Ρύσης

Το Κέντρο Πρόληψης & Σεξουαλικής Υγείας Checkpoint και το Bloom: Σεξουαλική Αγωγή για όλα γιορτάζουν την Ημέρα για την Υγεία της Έμμηνου Ρύσης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, με ένα εργαστήριο ανοιχτό για συμμετοχή σε όσα άτομα θέλουν να ενημερωθούν για την περίοδο και να καταρρίψουν μύθους. Παράλληλα, θα διενεργούνται δωρεάν και γρήγορες εξετάσεις για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C, θα διανέμονται δωρεάν προφυλακτικά και προϊόντα περιόδου και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Πέμπτη 28/5 | 11:00-15:00

Μεγάλο & Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη

4o Φεστιβάλ Γεωργιανής Κουλτούρας

Η γεωργιανή κοινότητα της Αθήνας, σε συνεργασία με το “Γεωργιανό Σπίτι” (ქართული სახლი), σας προσκαλεί στο 4ο Φεστιβάλ Γεωργιανής Κουλτούρας – ένα διήμερο αφιερωμένο στη δημιουργικότητα, τη γαστρονομία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Γεωργίας.

Σάββατο 30/5 & Κυριακή 31/5 | 11:00-20:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα αρχαρίων

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια υφάσματος Πορφυρία Μοσχοπούλου διοργανώνουν έναν κύκλο κεντήματος με έμφαση στην τεχνική της σταυροβελονιάς. Οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία, τις βελονιές και τα παραδοσιακά μοτίβα, καθώς και τον τρόπο που δημιουργείται χρωματική και σχεδιαστική ισορροπία σε ένα κεντημένο έργο. Το σεμινάριο είναι ιδανικό για αρχάριους, αλλά και για όσους θέλουν να εξοικειωθούν ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο κέντημα.

Κάθε Δευτέρα από 6/4 έως 18/5 | 18:30-20:30

Μικρό φ

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Θεατρική ομάδα ενηλίκων

Μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις, αναπτύσσουμε τη δημιουργικότητά μας και εξερευνούμε τεχνικές υποκριτικής, ανάλυσης χαρακτήρων και όλα όσα κάνουν μία ιστορία να ζωντανεύει επάνω στη σκηνή.

Ομάδα Α | Κάθε Δευτέρα από 12/1 έως τον 25/5 | 19:00-21:30

Ομάδα Β | Κάθε Τρίτη από 13/1 έως 16/6 | 19:00-21:30

Μεγάλο Φ

Ζωγραφική σε κεραμικά πλακάκια

Σε αυτό το δημιουργικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη διαδικασία ζωγραφικής πάνω σε κεραμικά πλακάκια, χρησιμοποιώντας ειδικά χρώματα και τεχνικές διακόσμησης κεραμικής. Μέσα από απλά βήματα θα μάθουν πώς να δημιουργούν μοναδικά μοτίβα, εμπνευσμένα από παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα σχέδια. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου κάθε συμμετέχων θα σχεδιάσει και θα ζωγραφίσει το δικό του κεραμικό πλακάκι, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακοσμητικό αντικείμενο ή μικρό έργο τέχνης.

Μ. Δευτέρα 4/5 | 19:00-20:30

Μικρό φ

Κόστος συμμετοχής 25€. Εισιτήρια μέσω https://pilgrimathens.com/el/boooking/

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα προχωρημένων

Οι προχωρημένοι, πλέον, συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην τέχνη του κεντήματος και σε διαφορετικές βελονιές-τεχνικές. Μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μια ολοκληρωμένη σύνθεση και πώς να διαμορφώσουν το προσωπικό τους ύφος.

Κάθε Τρίτη από 20/1 έως 19/5 | 18:30-20:30

Μικρό φ

Saturday Producers

Το Saturday Producers σε συνεργασία με τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης επιστρέφει με νέο εργαστήριο αφιερωμένο στους επαγγελματίες του πολιτισμού. Το εργαστήριο εντάσσεται στη συνολική θεματική του προγράμματος και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δικτύωση και την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, μέσα από τη σύνδεση με διεθνείς πρωτοβουλίες και πρακτικές.

Σάββατο 9/5 | 17:00-20:00

Creative lab

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Μαρμελάδα Κυψέλη: Σκιτσάροντας στην Αγορά με τον Pan Pan

Η Μαρμελάδα Κυψέλη, το comics workshop του Pan Pan, επιστρέφει για 8η φορά στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τα βασικά στοιχεία της αφηγηματικής τέχνης των κόμικς: τι συμβαίνει όταν αρχίσουμε να βάζουμε εικόνες σε σειρά; Πώς μπορούμε αυτές οι εικόνες να αντικατοπτρίζουν την αρχική ιδέα μας; Ένα εργαστήριο για ανθρώπους που έχουν περιέργεια για το πως θα βγάλουν σε ένα χαρτί όσα έχουν μέσα τους.

Όλα τα υλικά παρέχονται και η πρότερη εμπειρία δεν έχει καμία σημασία: είμαστε εδώ για να μάθουμε κάτι νέο για εμάς.

Κάθε Πέμπτη από 23/4 έως 18/6 | 19:00-21:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής; 110€ για όλο τον κύκλο των 8 μαθημάτων ή 2 δόσεις των 65€. Εισιτήρια μέσω more.com

Δωρεάν Εργαστήριο Γιόγκα 18-25

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί σε ένα δωρεάν εβδομαδιαίο εργαστήριο τρίμηνης διάρκειας για νέα άτομα 18 ετών και άνω, που συνδυάζει γιόγκα και ποίηση. Σχεδιασμός- Υλοποίηση: Δημητρίου Φωτεινή, πιστοποιημένη δασκάλα yoga και θεραπευτικής γραφής. Υλοποίηση: Τίγκα Κατερίνα, θεατρολόγος- θεατροπαιδαγωγός ΚΕΜ.

Κάθε Τετάρτη από 18/3 έως 17/6 | 11:00-12:30

Μεγάλο Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο [email protected]

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθετε πόσο εύκολα και μαγικά μπορείτε να πολλαπλασιάσετε φυτά μέσα από την πιο απλή και απολαυστική τεχνική, ιδανική για

αρχάριους και λάτρεις της φύσης.

Τετάρτη 6/5 | 18:30-19:30

Μικρό φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης στο hokocrafts.com

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης συνεχίζει τις συναντήσεις της και σας προσκαλεί σε μία διεπιστημονική, συμμετοχική και ανοιχτή εξερεύνηση του χώρου. Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά με την παρατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μελέτη αρχείων και τη συλλογή προφορικών μαρτυριών, «διαβάζοντας» τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όχι απλώς ως ένα υλικό κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως έναν ζωντανό τόπο συλλογικής μνήμης, δημόσιας ιστορίας και πολιτιστικής αναφοράς. Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίων: Κωνσταντίνα Μαρκόγλου, Αρχαιολόγος – Υπ. Δρ. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΜΠ) και δημιουργός της σελίδας HeritAgent.

Δευτέρα 11/5 | 18:30-20:30

Creative Lab

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

ΚΥΨΕΛΗ POSTCARDS

Στην Κυψέλη οι εικόνες δεν μένουν αρχεία. Γίνονται καρτ ποστάλ. Χειροποίητες. Πραγματικές. Από το pixel στο χαρτί. Στο εργαστήριο KYPSELI POSTCARDS, θα φωτογραφίσουμε παρέα με την DRU (Τζωρτζίνα Μαλαβάζου) τη γειτονιά της Κυψέλης στο ανοιξιάτικο φως, θα ανακαλύψουμε τα μυστικά της μεταξοτυπίας και του raster και θα τυπώσουμε εικαστικές postcards.

Το εργαστήριο χωρίζεται σε τρεις αυτόνομες συναντήσεις:

Σάββατο 9/5 , 11:00-13:00: Φέρτε τη δική σας φωτογραφία από την Κυψέλη — ένα πρόσωπο, ένα κτήριο ή μια μικρή καθημερινή στιγμή — και δείτε τη να μεταμορφώνεται σε χειροποίητη postcard μέσα από τη διαδικασία της μεταξοτυπίας. Κόστος συμμετοχής: 50€. Εισιτήρια μέσω @druscreenprints

Πέμπτη 14/5 , 18:30-20:30: Πιο ελεύθερα και πειραματικά sessions, δουλεύοντας πάνω σε έτοιμες φωτογραφίες της Κυψέλης με μονοτυπίες, χρώμα και απλές DIY τεχνικές. Κόστος συμμετοχής: 15€. Εισιτήρια μέσω @druscreenprints

Creative Lab

Sip & Scent – Double Aroma Experience

Σε αυτό το εργαστήριο θα δημιουργήσετε αρωματικά προϊόντα για τον χώρο και τη ντουλάπα σας. Συγκεκριμένα, θα φτιάξετε wax melts, καθώς και αρωματικά για ντουλάπες και συρτάρια, ενώ θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες ώστε να μπορείτε να τα αναπαράγετε εύκολα στο σπίτι. Η εμπειρία θα πραγματοποιηθεί σε μια ζεστή και χαλαρή ατμόσφαιρα, με ένα ποτήρι κρασί να σας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Κυριακή 10/5 | 14:00-17:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής: 60€ Εισιτήρια μέσω Instagram @beemamacandlecourses

Polymer Clay Date – Little Clay Flowers

Στο εργαστήριο θα φτιάξετε μικρά λουλούδια από πολυμερικό πηλό, ιδανικά για να μάθετε βασικές τεχνικές και να φτιάξετε τα δικά σας κοσμήματα. Πιο συγκεκριμένα θα δημιουργήσετε σκουλαρίκια με μοτίβο το λουλούδι, μικρά floral charms, κομμάτια που φοριούνται κάθε μέρα και θα δουλέψετε με ανοιξιάτικες αποχρώσεις, τεχνική δημιουργίας λουλουδιών, έτοιμα σχήματα, αλλά και ελεύθερο design.

Σάββατο 16/5 | 11:30-14:00

Creative Lab

Κόστος συμμετοχής 25€. Εισιτήρια μέσω https://pinkforest.gr/workshops/

Μάθημα Αργαλειού

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με το καλλιτεχνικό εργαστήριο Pilgrim Maker’s Hub, σάς προσκαλούν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο αργαλειού. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές παραδοσιακές τεχνικές της υφαντικής, συνδυάζοντάς τις με μία σύγχρονη καθημερινή οπτική και θα δημιουργήσουν το δικό τους υφαντό σε τελάρο.

Δευτέρα 18/5 | 19:00-20:30

Μικρό φ

Κόστος συμμετοχής: 25€. Εισιτήρια μέσω more.com

Torvas Workshop – Unmuted Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Στο Torvas Unmuted Workshop, παλιές φωτογραφίες, κρυμμένες ιστορίες και γυναίκες που βρέθηκαν πίσω από μεγάλα ονόματα μας εμπνέουν να γράψουμε διαφορετικά. Θα εξερευνήσουμε την pop culture, την παράδοση, και ζωές που μπήκαν στη σίγαση για να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να γράφουμε πιο δυναμικά (ή δυνατά!).

Τρίτη 19/5 | 18:00-21:00

Μεγάλο Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Sounds of Kypseli

Σε αυτό το εργαστήριο του Alma Sound θα βγείτε στους δρόμους της Κυψέλης με ανοιχτά αυτιά και περιέργεια. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις ενσυνείδητης ακρόασης, θα ανακαλύψετε καινούργια πράγματα για το περιβάλλον και θα μάθετε πως μπορείτε να βρίσκεστε πλήρως στο παρόν. Στο τέλος θα απολαύσετε ένα χαλαρωτικό ηχόλουτρο με κρυστάλλινα μπολ.

Τετάρτη 20/5 | 18:00-20:00

Μεγάλο Φ

Δωρεάν συμμετοχή με προκράτηση θέσης εδώ

Pop Up



ΚΟΜάR

Ανάμεσα σε καμβάδες και ακρυλικά χρώματα δημιουργούνται κοσμήματα, τετράδια, μαγνητάκια, tote bags και άλλα μοναδικά αντικείμενα, όλα φτιαγμένα στο χέρι.

Δευτέρα 27/4 έως Κυριακή 3/5 | 11:00-20:00

Christies Cosmetics

Η Christie’s Cosmetics δημιουργεί μία ποικιλία καλλυντικών με φυσικά συστατικά, δίνοντας έμφαση στις ευεργετικές ιδιότητες των κεραλοιφών. Παράλληλα θα βρείτε μέλι δική της παραγωγής.

Δευτέρα 6/4 έως Κυριακή 3/5 & Δευτέρα 11/5 έως Κυριακή 17/5 | 10:00-20:00



Evie Kaplani x Nātural Soy Candles x Paavcreations

Τρεις επιχειρήσεις συναντώνται και φέρνουν στην Αγορά: χειροποίητα κοσμήματα εμπνευσμένα από τη vintage αισθητική, χειροποίητα κεριά σόγιας και αρωματικά χώρου και τέχνη τυπωμένη σε poster, ρούχα, και αξεσουάρ.

Δευτέρα 4/5 έως Κυριακή 10/5 |

Anemuku

Ρούχα με έμφαση στην άνεση, τη βιωσιμότητα και τον δημιουργικό σχεδιασμό, κατασκευασμένα από φυσικά υλικά και εμπνευσμένα από τη φύση και παραδοσιακά μοτίβα.

Δευτέρα 4/5 έως Κυριακή 10/5 | 11:00-20:00





La Joya x Ethra Essentials x Kadό Handmade

Το La Joya δημιουργεί κοσμήματα εμπνευσμένα από τη φύση με καθαρές γραμμές και φυσικά υλικά, το Kadó Handmade έρχεται με ρούχα με μοναδικό, μποέμ χαρακτήρα, ενώ το Ethra Essentials παρουσιάζει οικολογικά αρωματικά χώρου και προϊόντα ευεξίας.

Δευτέρα 11/5 έως Κυριακή 17/5 | Δευ-Παρ 11:00-21:00 & Σαβ-Κυρ 11:00-20:00

Lilian Syrigou

Πολυμορφικά κοσμήματα από ορείχαλκο, ασήμι, ημιπολύτιμους λίθους, υφάσματα και πολύχρωμα κορδόνια, με minimal αισθητική και τολμηρό χαρακτήρα.

Δευτέρα 18/5 έως Κυριακή 24/5 | 11:00-20:00

Elli Papadaki

Πολυμορφικά κοσμήματα από ορείχαλκο, ασήμι, ημιπολύτιμους λίθους, υφάσματα και πολύχρωμα κορδόνια, με minimal αισθητική και τολμηρό χαρακτήρα.

Δευτέρα 18/5 έως Κυριακή 24/5 | 11:00-20:00

MGeometricDesigns

Ιδιαίτερα χειροποίητα κοσμήματα από ασήμι 925 ή ορείχαλκο εμπνευσμένα από το κόσμο της γεωμετρίας και τα μοτίβα της φύσης.

Δευτέρα 25/5 έως Κυριακή 31/5 | 11:00-20:00

Polyamorous

Μια πληθώρα επιλογών που ισορροπούν ανάμεσα στο πρωτότυπο και το διαχρονικά αγαπημένο, όπου τα άνθη αποτελούν εμπειρίες, μικρές εκρήξεις χρώματος και χαράς.

Δευτέρα 25/5 έως Κυριακή 31/5 | 12:00-20:00

Καταστήματα





Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη.

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον.

FINIKALALA

Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ.

Kyklo

Zero waste και plastic free με μεγάλη ποικιλία από φυσικά προϊόντα για την καθημερινή ζωή που πωλούνται χύμα.

Modistra Hopemade

Κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα.

HOKOCRAFTS

Συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής.