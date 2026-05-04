ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:23
04.05.2026 14:31

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε την πρόταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές – Ζητά να διερευνηθεί και το αν γνώριζε ο Μητσοτάκης

Την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, μία εβδομάδα μετά την προαναγγελία Ανδρουλάκη σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει αμέσως μετά την είδηση αρχειοθέτησης της υπόθεσης με απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα.

Με δεδομένο ότι συγκεντρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεση σύγκλιση της Ολομέλειας προκειμένου να τεθεί σε ψηφοφορία.

Με την πρόταση Εξεταστικής ζητείται να διερευνηθούν τα εξής:

  1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή μη, από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα, παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση.
  2. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.
  3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα.
  4. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με την Δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και σε ποιες περιπτώσεις η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα.
  5. Ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.
  6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η πρόταση Εξεταστικής:

