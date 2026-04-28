Υποκλοπές: Το κάλεσμα Ανδρουλάκη στην αντιπολίτευση για στήριξη στην Εξεταστική και ο κρίσιμος αριθμός «120»

Την υποβολή αιτήματος για Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών προανήγγειλε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο έκτακτης συνέντευξης Τύπου μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα.

Το πιθανότερο είναι πως την πρόταση, εφόσον κατατεθεί, θα την στηρίξει σύσσωμη η αντιπολίτευση, η οποία αντέδρασε με σφοδρότητα στην είδηση ότι η υπόθεση δεν ανασύρεται από το αρχείο παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση για κατασκοπεία και εμπλοκή περισσότερων προσώπων.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες μέρες θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή» ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα της «Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης» να στηρίξουν το αίτημα.

Όσον αφορά το τυπικό σκέλος για την λήψη απόφασης διενέργειας Εξεταστική Επιτροπής απαιτούνται τουλάχιστον 120 ψήφοι, μετά από πρόταση 10 τουλάχιστον βουλευτών.

Είναι όμως εφικτή η επίτευξη του απαιτούμενου αριθμού των 120;

Το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές, ενώ η κοινοβουλευτική δύναμη των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ 25 βουλευτές, ΚΚΕ 21, Νέα Αριστερά 12, Ελληνική Λύση 11, Νίκη 8, Πλεύση Ελευθερίας 5. Επιπλέον, υπάρχουν πια 27 ανεξάρτητοι βουλευτές, εκ των οποίων τουλάχιστον 6, αναμένεται να συνταχθουν με το αίτημα, δηλαδή οι τρεις που πρόσκεινται στους «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη καθώς και οι Λινού, Αποστολάκης και Σαρακιώτης.

Οι παραπάνω κοινοβουλευτικές δυνάμεις αθροίζουν 120 βουλευτές κι έτσι μπορεί να περάσει το αίτημα για την Εξεταστική.

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά εμφανίζονται θετικοί στο αίτημα, και μάλιστα από την Κουμουνδούρου κομματικές πηγές σημείωναν χθες το βράδυ πως οι δημοκρατικές δυνάμεις οφείλουν να συνεννοηθούν και για το λόγο αυτό ήδη υπήρξε μια πρώτη επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την Πέτη Πέρκα, κατά την οποία διατυπώθηκε η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα. «Θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι θετικός» ξεκαθάριζαν οι πηγές της Κουμουνδούρου.

Σήμερα στην Ολομέλεια συζητείται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την διαχείριση των κρατικών λαχείων όπου αναμένεται η κυβέρνηση να δεχτεί «σφυροκόπημα» από την αντιπολίτευση και τα κόμματα να ανοίξουν τα χαρτιά τους σε σχέση με το αίτημα για την Εξεταστική.

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πώς πέφτουν οι μάσκες, ο «θεσμικός» αφήνει χυδαία υπονοούμενα κατά δικαστών

Φαραντούρης για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου έρχεται να δικαιώσει όσους δυσπιστούν για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Υποκλοπές: Στα «χαρακώματα» μετά την αρχειοθέτηση – Αίτημα για εξεταστική, διάσταση εκτροπής από Ανδρουλάκη, «σεβασμός στη Δικαιοσύνη» απαντά ο Μαρινάκης