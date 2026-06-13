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13.06.2026 16:49

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 64χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συζύγου του και του γιου της

13.06.2026 16:49
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Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 64χρονος Ιταλός για διπλή δολοφονία στο Αίγιο, μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου και συντρόφου της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, η προφυλάκισή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση και όχι στην ενοχή του.

Η Μαρία Ιατροπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ιατρικά στοιχεία και αποτελέσματα θα αποδείξουν την αθωότητα του πελάτη της, ενώ ισχυρίστηκε πως προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο κίνητρο για τη διάπραξη του εγκλήματος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Ιταλός επιμένει πως είναι αθώος.

Περισσότερα σε λίγο…

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ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 64χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συζύγου του και του γιου της

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