Μυστράς: Αλλάζει υπερασπιστική γραμή ο 55χρονος που κρατούσε στον καταψύκτη τη σορό του πατέρα του – Σήμερα στον ανακριτή

Takeaways by to pontiki AI Ο 55χρονος κατηγορούμενος για τη διατήρηση της σορού του πατέρα του σε καταψύκτη οδηγείται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να αναθεωρήσει την αρχική του κατάθεση υποστηρίζοντας ότι η πράξη του οφειλόταν σε συναισθηματικά κίνητρα και όχι σε οικονομικούς λόγους.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η ακριβής χρονολόγηση του θανάτου κρίνεται καθοριστική για τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης και την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου.

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Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (7/8) ο 55χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση διατήρησης της σορού του πατέρα του σε καταψύκτη για περίπου δυόμισι χρόνια, στον Μυστρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ertnews, ο κατηγορούμενος πρόκειται να διαφοροποιήσει όσα είχε υποστηρίξει αρχικά στις Αρχές σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του.

Στην πρώτη του κατάθεση φέρεται να είχε επικαλεστεί οικονομικές δυσκολίες. Πλέον, ωστόσο, αναμένεται να υποστηρίξει ότι η απόφασή του είχε αποκλειστικά συναισθηματικά κίνητρα.

Ειδικότερα, φέρεται να προτίθεται να αναφέρει ότι δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του εξαιτίας του ισχυρού δεσμού που υπήρχε μεταξύ τους. Παράλληλα, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, καθώς διέθετε περιουσιακά στοιχεία.

Κρίσιμη η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της υπόθεσης έχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την εξέταση της σορού φέρονται μέχρι στιγμής να μην δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα δείγματα των οποίων έχουν αποσταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Για την ολοκλήρωση των σχετικών πορισμάτων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες.

Στο επίκεντρο ο ακριβής χρόνος θανάτου

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

Ο 55χρονος ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια.

Ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που προκύψει ότι ο θάνατος συνέβη σε διαφορετικό χρονικό σημείο από εκείνο που αναφέρει ο κατηγορούμενος, ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και η ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής έχει ζητήσει να διερευνηθεί ακόμη και το ιστορικό συνταγογράφησης του ηλικιωμένου, ώστε να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να αρχίσει σήμερα στις 12:00 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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