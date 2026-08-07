Μυστράς: Αλλάζει υπερασπιστική γραμή ο 55χρονος που κρατούσε στον καταψύκτη τη σορό του πατέρα του – Σήμερα στον ανακριτή

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Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (7/8) ο 55χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση διατήρησης της σορού του πατέρα του σε καταψύκτη για περίπου δυόμισι χρόνια, στον Μυστρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ertnews, ο κατηγορούμενος πρόκειται να διαφοροποιήσει όσα είχε υποστηρίξει αρχικά στις Αρχές σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέκρυψε τον θάνατο του πατέρα του.
Στην πρώτη του κατάθεση φέρεται να είχε επικαλεστεί οικονομικές δυσκολίες. Πλέον, ωστόσο, αναμένεται να υποστηρίξει ότι η απόφασή του είχε αποκλειστικά συναισθηματικά κίνητρα.
Ειδικότερα, φέρεται να προτίθεται να αναφέρει ότι δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του εξαιτίας του ισχυρού δεσμού που υπήρχε μεταξύ τους. Παράλληλα, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, καθώς διέθετε περιουσιακά στοιχεία.
Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της υπόθεσης έχει η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις μετά την εξέταση της σορού φέρονται μέχρι στιγμής να μην δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.
Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα δείγματα των οποίων έχουν αποσταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Για την ολοκλήρωση των σχετικών πορισμάτων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες.
Ένα ακόμη βασικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.
Ο 55χρονος ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, με τις Αρχές να διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια.
Ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που προκύψει ότι ο θάνατος συνέβη σε διαφορετικό χρονικό σημείο από εκείνο που αναφέρει ο κατηγορούμενος, ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και η ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής έχει ζητήσει να διερευνηθεί ακόμη και το ιστορικό συνταγογράφησης του ηλικιωμένου, ώστε να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου θανάτου.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να αρχίσει σήμερα στις 12:00 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
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