Τροχαίο στις Σέρρες: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης φορτηγού με ΙΧ – Νεκροί μητέρα και γιος

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης στις Σέρρες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Το βίντεο από την μετωπική σύγκρουση που μετέδωσε η ΕΡΤ είναι σοκαριστικό:

Από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες στο ΙΧ, μία 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της, ανασύρθηκαν νεκροί. Είχαν με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή. Την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος, ενώ η μητέρα του επέβαινε ως συνεπιβάτιδα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφίες από το σημείο:

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