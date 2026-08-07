Τραγωδία στις Σέρρες: Μητέρα και γιος νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκώμη – ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό (photos)

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (7/8) στην Εθνική Οδό Δράμας–Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκώμης Σερρών.

Σύμφωνα με το neaserres.gr, φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες στο ΙΧ, μία 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της, ανασύρθηκαν νεκροί. Είχαν με καταγωγή από την Αλβανία, ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκώμης και εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή. Την ώρα του δυστυχήματος πήγαιναν στη δουλειά τους.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο 21χρονος, ενώ η μητέρα του επέβαινε ως συνεπιβάτιδα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτογραφίες από το σημείο:

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