Αμφίσημο το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, λέει η Ρόζα Βρεττού

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Θα αποχωρούσε από το ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς, διότι το μήνυμα που εκπέμπει το πρώην κόμμα της είναι αμφίσημο και έχει ακολουθήσει μία πολιτική κλειστών συνόρων, ενώ δεν ακούει και τη βάση του για τις συνεργασίες, ξεκαθάρισε η Ρόζα Βρεττού, αιτιολογώντας την αποχώρησή της από το Κίνημα και την επικείμενη ένταξή της στην ΕΛΑΣ.

Μιλώντας στο Action 24 εξήγησε και τον επιπλέον λόγο, της πολιτικής δηλαδή που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της Υγείας, για την αποχώρησή της.

🔵Ρ. Βρεττού:«Θα αποχωρούσα από το ΠΑΣΟΚ ακόμα και εάν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής – Ο Τσίπρας δημιούργησε πολιτικό ρεύμα»#HEpomeniKinisi με τους @KaterinaDouka07 @NEleftheroglou και Φώφη Γιωτάκη στο #Action24 pic.twitter.com/KQcsHXloc1 — Action24 (@action24tv) September 21, 2026

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