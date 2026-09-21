Ανοίκειους χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν Σδούκου και Φαραντούρης: «Χαριεντιζόσουν με Καρυστιανού», «κι εσύ με υπουργούς» – Η καταγγελία για σεξισμό και η απάντηση

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Ξέφυγαν η εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλαος Φαραντούρης, ανταλλάσσοντας ανοίκειους χαρακτηρισμούς.

Ο Νικόλαος Φαραντούρης, η Αλεξάνδρα Σδούκου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ αντιπαρατεθηκαν με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό του OPEN για τους ελέγχους στα ιατρεία.

Το επίμαχο απόσπασμα στα 9 λεπτά

Ο Νικόλαος Φαραντούρης αναφερόμενος στη συμμετοχή του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη σε ιατρικό σωματείο μαζί με τους κατηγορούμενους γιατρους Ηλία Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, σχολίασε, «Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως φέρνουν πρόσωπα της καλής κοινωνίας, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενης επιστημονικής επάρκειας δραστηριότητες, με τσαρλατάνους».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου κάλεσε τον ευρωβουλευτή να φέρει στοιχεία στη δημοσιότητα στοιχεία για τα κυβερνητικά στελέχη που σχετίζονται με τσραλατάνους. «Σας προκαλώ να πείτε ονομαστικά ποια κυβερνητικά στελέχη θεωρείται ότι εμπλέκονται με τσαρλατάνους».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας επέμεινε «Δεν ανέχομαι προσωπικές συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών» και στη συνέχεια έδωσε προσωπικό τόνο στη συζήτηση. «Αν το πάμε έτσι κ. Φαραντούρη, τότε να σας πω ότι κάποτε ακουγόταν ότι θα συνταχθείτε με το κόμμα της Καρυστιανού, της κβαντικής ιατρικής. Μην μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν και εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κ. Καρυστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ».

Ο Νικόλαος Φαραντούρης απάντησε στην Αλεξάνδρα Σδούκου με, επίσης, προσωπικούς χαρακτηρισμούς. «Η κ. Σδούκου προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με χαρακτηρισμούς που δεν την τιμούν. Σας γνώρισα σαν Αλέκα Σδούκου υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ και ως νομικός σύμβουλος εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε εμένα, όχι αυτά σε εμένα».

Σδούκου: Μου επιτέθηκε με σεξιστικό τρόπο, να αποπεμφθεί από το ΠΑΣΟΚ

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με δήλωση που εξέδωσε κατήγγελε σεξιστική επίθεση από τον Φαραντούρη και ζήτησε την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις.

Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα. Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται.

Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς». Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα.

Φαραντούρης: «Δεν προσέδωσα σεξιστική χροιά»

Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης. Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του. Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής απάντησε ότι τα λεγόμενα του δεν είχαν σεξιστική χροιά και κατήγγειλε προσωπικές επιθέσεις εναντίον του. «Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις μου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι “όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους”, είπε: “Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική”. Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη “γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών”. Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροία, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις μου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους»,… pic.twitter.com/dTopuOLfMt — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 21, 2026

Σφήνα Μαρινάκη

Στο περιστατικό αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιούνται.

«Ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο πολιτικό πρόσωπο, αλλά και σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών.

«Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», σημείωσε, καλώντας παράλληλα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, να αντιδράσει και να απομονώσει, όπως είπε, τέτοιου είδους συμπεριφορές.

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