Εκλογική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: Χαιρετίζει τη νίκη του Die Linke και εξαπολύει νέα επίθεση κατά των «ανεξάρτητων» βουλευτών 

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Τη νίκη στο Βερολίνο του «αδελφού κόμματος» Die Linke, χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα δηλώνει πίστη στο σχέδιο για μια ισχυρή Αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως αναφέρει αυτός είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της ακροδεξιάς.

Στο πλαίσιο της επιδίωξης για ισχυροποίηση της Αριστεράς κάνει άνοιγμα σε όσους ανήκαν στο παρελθόν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για οποιονδήποτε λόγο στη συνέχεια επέλεξαν διαφορετική κομματική ένταξη.

Αντιθέτως, εξαπολύει επίθεση κατά όσων πρόσφατα αποχώρησαν και κυρίως των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Επαναλαμβάνει το αίτημα επιστροφής των εδρών τονίζοντας πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές «που παραμένουν στον προθάλαμο προσωπικών επιδιώξεων» στερούν από τον ΣΥΡΙΖΑ πολύτιμες δυνατότητες την πιο κρίσιμη στιγμή της μάχης ενάντια στο καθεστώς Μητσοτάκη και «λειτουργούν ως δύναμη καταστολής του κοινοβουλευτικού του έργου». «Κάθε αναδοχή τους από άλλα κόμματα αποδεικνύει την ύπαρξη προμελετημένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία» καταλήγει η ανακοίνωση με σαφή την αιχμή για το κόμμα Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαιρετίζει τη μεγάλη νίκη του αδελφού κόμματος Die Linke και την πρωτιά του στις εκλογές του Βερολίνου.

Η γερμανική Αριστερά έδωσε μια υποδειγματική προεκλογική μάχη, με καθαρές θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και τις κοινωνικές ανισότητες. Απέδειξε ότι η Αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της.

Σε μια περίοδο ενίσχυσης της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό: η Ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντας της. Αντιμετωπίζεται με ισχυρή Αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία πιστός στην απόφαση του 5ου Συνεδρίου του, επιδιώκει την προγραμματική σύγκλιση και συμπόρευση με συντρόφισσες και συντρόφους, μέλη, στελέχη, βουλευτές και βουλεύτριες όπου για οποιοδήποτε λόγο επέλεξαν στο παρελθόν διαφορετική κομματική ένταξη.

Την ίδια στιγμή επιμένει να απαιτεί τις έδρες των «ανεξάρτητων» βουλευτών που παραμένουν στον προθάλαμο προσωπικών επιδιώξεων στερώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία πολύτιμες δυνατότητες την πιο κρίσιμη στιγμή της μάχης ενάντια στο καθεστώς Μητσοτάκη. Λειτουργούν πλέον ως δύναμη καταστολής του κοινοβουλευτικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία και κάθε αναδοχή τους από άλλα κόμματα αποδεικνύει την ύπαρξη προμελετημένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία».

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