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21.09.2026 17:51

Με τον βασιλιά Κάρολο συναντήθηκε στο Μπαλμόραλ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

21.09.2026 17:51
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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στο Κάστρο του Balmoral στη Σκωτία, σε ιδιωτική συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, αντί της μισής ώρας που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Βρετανό μονάρχη ήταν η δεύτερη μετά την ανάρρηση του Καρόλου Γ΄ στο βρετανικό θρόνο. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ κατά το παρελθόν ο Παναγιώτατος και ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχαν συναντηθεί στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε κατ’ εξαίρεση τον Πατριάρχη, σε ιδιωτική συνάντηση στην προσωπική του θερινή κατοικία, το Κάστρο του Balmoral.

Η συνομιλία, η οποία είχε προβλεφθεί να διαρκέσει μισή ώρα, παρατάθηκε για ακόμη μισή ώρα μέσα σε «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος τον συνόδευσε μέχρι την έξοδο

Η ιδιαίτερα θερμή υποδοχή αποτυπώθηκε και κατά την αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, καθώς, σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Βρετανός μονάρχης τον προέπεμψε μέχρι την έξοδο του κάστρου.

Στη σημαντική αυτή συνάντηση, τον Παναγιώτατο συνόδευαν ο επίσκοπος Ιλίου, Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

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